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Денежный рынок: ставки выросли


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Кросс-валютные ставки вчера выросли на фоне давления в рубле.

Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа повысилась до 6,89% (+15 бп), а последние минуты торгов ставка на межбанке почти достигла уровня оффера Банка России (закрытие произошло на отметке 8,41%). Кривая NDF по всей длине сместилась вверх на 7–10 бп. Ставки кросс-валютных свопов выросли в среднем на 3–5 бп. В рублевых ставках волатильность была небольшой. Средняя стоимость однодневного репо под залог ОФЗ осталась на уровне пятницы (6,9%). Ставка RUONIA завершила неделю на отметке 7,15% (−13 бп). Длинные рублевые ставки почти не изменились вчера (кривая процентных свопов сместилась вверх на 1–2 бп).

Объем операций по предоставлению/стерилизации ликвидности в понедельник существенно не изменился. Сегодня Банк России проведет аукцион по размещению двух траншей купонных облигаций с погашением 16 мая и 13 июня. Объем предложения составит 143,9 млрд руб. и 365,6 млрд руб. соответственно. На прошлой неделе банки купили КОБР на общую сумму 134 млрд руб. с учетом предстоящего погашения ранее размещенных облигаций на 200 млрд руб. На этой неделе погашения долговых обязательств ЦБ не запланировано. В свою очередь Федеральное казначейство сегодня проведет аукцион 35-дневных депозитов на сумму 150 млрд руб. Поскольку в ближайшие дни ни один из ранее размещенных депозитов погашению не подлежит, спрос на аукционе, скорее всего, будет небольшим.


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