Промпроизводство в РФ в феврале: замедление, несмотря на календарный фактор и холодную погоду

Динамику промпроизводства по-прежнему определяет обрабатывающая промышленность: в феврале рост в этом секторе замедлился до 1,9% г/г (против 4,7% в январе) за счет снижения темпов роста производства металлов и транспортных средств. В месячном сопоставлении и с поправкой на календарный и сезонные факторы общий объем промпроизводства сократился на 1,3% после двух месяцев непрерывного восстановления. Мы считаем, что это является следствием высокой базы сопоставления относительно января.

В целом опубликованная статистика выглядит несколько хуже ожиданий, учитывая поддержку со стороны календарного фактора (19 рабочих дней против 18 в феврале 2017 г.) и более холодной погоды.

Рост добычи полезных ископаемых замедлился до 0,3% г/г против 1,1% в январе

Динамика производства по сегментам данного сектора была неоднородной. Добыча нефти продолжила снижаться (−1,3% г/г против −1,0% в январе), в то время как рост производства угля ускорился до 5,8% г/г против 1,2% в предыдущем месяце. Также после трех месяцев непрерывного сокращения, вызванного, вероятно, теплой погодой, в положительную зону вернулась добыча природного газа, прибавившая 0,9% г/г.

Росту в обрабатывающей промышленности в январе способствовала динамика металлургического и транспортного секторов

Согласно первым экономическим индикаторам Росстата, в январе основной прирост в обрабатывающей промышленности (общий показатель составил 4,7% г/г) произошел за счет увеличения производства металлов, моторных транспортных средств и другого транспортного оборудования. Из этого становится понятно, каковы были источники общей позитивной динамики. Помимо цикла госзакупок на нужды оборонной промышленности, который, как мы считаем, сыграл определенную роль, значительное улучшение динамики производства прочего транспортного оборудования (с −14,5% г/г до +13,5% г/г) заставляет вспомнить также и о выпуске продукции с длительным производственным циклом (такой как самолеты и корабли), который по своей природе является очень волатильным.

Однако в феврале в этих категориях произошел разворот

Выпуск прогулочных и спортивных судов в феврале сократился на 29,8% г/г (против −0,3% г/г в январе), а рост производства пассажирских вагонов замедлился с 200% г/г до 58,6% г/г.

Помимо прочего транспортного оборудования, сдерживающее влияние на общую динамику сектора оказало снижение темпов роста выпуска легковых автомобилей (23,7% г/г в феврале против 31,7% г/г в январе), автобусов (−27,3% г/г после роста на 9,8% в январе) и коммерческого транспорта (6,3% против 18,3%). Динамика металлургической промышленности также ухудшилась: производство строительных деталей из алюминия сократилось на 10,5% г/г (−5,8% в январе), а стальных труб и фитингов – на 19,8% г/г (после роста на 14,9% г/г в январе).

Производство электроэнергии и газа вернулось в положительную зону благодаря холодной зиме

Погодные условия остаются главным фактором, определяющим динамику этого сектора. Так, в 4к17 погода была в среднем теплее, чем в аналогичном периоде 2016 г., и в результате выработка электроэнергии сократилась на 4,7% г/г. В феврале этого года, когда температурный фон был ближе к историческим минимумам, производство электроэнергии, наоборот, выросло на 1,8% г/г.