Результаты "Роснефти" за IV кв: объем налоговых льгот превысил ожидания

Самым позитивным аспектом, на наш взгляд, явилось то, что фокус компании на развитии месторождений на поздней стадии разработки, очевидно, оправдался, что улучшает перспективы дивидендных выплат.

Рост цен на нефть и снижение закупочных цен

Поддержку финансовым результатам Роснефти за 4к17 оказал рост глобальных цен на нефть на 19% к/к. Объемы продаж нефти и нефтепродуктов (61,5 млн т и 28,4 млн т соответственно) превысили наши ожидания, в основном за счет увеличения объемов закупок. Помимо этого чуть выше наших прогнозов оказалась и цена реализации экспортируемых нефтепродуктов. В результате выручка выросла на 15% к/к, до 29,3 млрд долл.(на 2% выше консенсус-прогноза и наших оценок). Выручка, скорректированная с учетом закупок, все равно оказалась выше наших ожиданий, так как Роснефти удалось добиться более выгодных, чем мы предполагали, условий покупки нефти за рубежом (в том числе и для НПЗ Ruhr).

Общие, хозяйственные и административные расходы и поступления от Системы

Административные расходы превысили наши ожидания (компания связывает это с процессом консолидации), и EBITDA выросла на 8% к/к, до 5,9 млрд долл. (наравне с нашим прогнозом). Полученные в результате урегулирования конфликта с Системой средства были нивелированы соответствующим увеличением налогов и доли миноритариев. Чистая прибыль в квартальном сопоставлении выросла на 115% к/к, до 1,7 млрд долл. Свободный денежный поток в размере –51 млн долл. (без учета изменений в оборотном капитале и авансовых платежей) оказался хуже нашего прогноза, причиной чего стало небольшое повышение капрасходов.

Налоговые льготы превысили наши ожидания

Мы полагаем, что контринтуитивный выбор компании в пользу давно разрабатываемых месторождений обусловлен стремлением Роснефти добывать трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ), которые пользуются налоговыми льготами, что делает разработку старых месторождений существенно более рентабельной, чем большинства новых месторождений. Общий объем льгот по НДПИ в 4к17 составил 1,34 млрд долл., превысив даже наш оптимистичный январский прогноз на уровне 1,2 млрд долл. Налоговые льготы в квартальном сопоставлении выросли на 31%, достигнув 23% от EBITDA за 4к17 против 18% от EBITDA за 9м17. Мы отмечаем что налоговые льготы компании (и по отрасли в целом) в 2017 году оказались на уровне свободного денежного потока. Мы полагаем, что такое развитие событий вносит существенный вклад в определение долгосрочных перспектив компании как на операционном, так и на финансовом уровне, а также влияет на способность компании выплачивать дивиденды. Таким образом мы считаем это позитивным для котировок акций Роснефти.