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Укрепление евро в преддверии решений по ставке ФРС оказало поддержку ценам на золото


Commodities / Рынки
#Михаил Шейбе
Михаил Шейбе
стратег Sberbank Investment Research
 
Начав вчерашний день с отметки $1 314 за унцию, рынок золота отступил до $1 308 за унцию.

На цену этого драгметалла оказали давление первые признаки нового укрепления доллара и повышения доходности казначейских обязательств США, которые держались на сравнительно высоких уровнях в преддверии ожидающихся завтра итогов заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. Ближе к вечеру наметилась тенденция к ослаблению доллара относительно евро.

Курс американской валюты просел после того, как агентство Reuters сообщило со ссылкой на несколько источников, что руководство ЕЦБ обсуждает возможность резкого изменения своей стратегии. В частности, в ЕЦБ, по данным Reuters, обсуждают вопрос о том, насколько резким должно быть повышение процентных ставок, а также говорят, что возросла вероятность окончательного сворачивания программы количественного стимулирования экономики к концу года. Первое повышение ставки ЕЦБ сейчас ожидается в середине 2019 года. Отметим, что вчера британский фунт и евро подорожали, после того как стало известно, что Лондон и Брюссель договорились об условиях переходного периода в связи с выходом Великобритании из ЕС.

Вчера ближе к вечеру тенденция к ослаблению доллара США и снижению доходности американских суверенных облигаций позитивно повлияла на рынок золота, которому не хватило совсем немного, чтобы пробить сопротивление на уровне $1 320 за унцию. Сегодня с утра цены отступили, приблизившись к отметке $1 315 за унцию на фоне стабилизировавшегося курса доллара и восстановления доходности казначейских обязательств.

Сегодня значимых событий и публикаций будет немного. В Великобритании выйдут данные по потребительской инфляции, в Германии - по настроениям в инвестиционной среде. Во вторник официально начнется конференция министров финансов и глав центробанков "большой двадцатки".

Наши аналитики по валютному рынку сегодня отмечают, что на этом мероприятии ожидается много завуалированных нападок на инициативы Дональда Трампа в области торговой политики США. В преддверии итогов заседания руководства Федрезерва на рынках, вероятно, будет преобладать боковой тренд, а после того, как регулятор обнародует свои решения и, как предполагается, подтвердит курс на ужесточение денежно-кредитной политики, ожидается рост курса доллара. Мы полагаем, что сегодня рынок золота консолидируется в диапазоне $1 310-1 315 за унцию, а ближе к концу недели (на фоне укрепляющегося доллара и растущей доходности казначейских обязательств) приблизится к уровню $1 300 за унцию, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.

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