История с Facebook сильно взволновала участников рынка

Участники рынка уже давно начали «дергаться» на каждый правильный и неправильный вздох и вскрик. Нерешительность просто-таки витает в воздухе. И, естественно, в таких условиях участники рынка всем своим поведением начинают притягивать «неприятности». Так мы доживем и до того, что скоро действительно к нам начнут прилетать по одиночке и стаями "черные лебеди". И тогда уж точно мало не покажется.

Вчерашний завал начался с сурового наезда всей американской общественности на Facebook (FB, -6,77%) с обвинениями в нарушении privacy 50 млн американцев во время предвыборной кампании Трампа. В Штатах нарушение privacy это, конечно, священная корова. Но кто бы мог подумать, что обвинения в адрес отдельно взятой компании выльются в конечном счете в обвал всего рынка. Первыми дернулись, конечно же, акции технологического сектора, а за ними последовали уже все остальные. В итоге падение индекса NASDAQ на минимумах дня достигало 2,5%, а индексов DJIA-30 и S&P500 - 2-х процентов. Однако при этом все же следует отметить, что эти продажи выглядели не вполне адекватными текущему моменту. Да и далеко не все участники рынка подключились к этому пиршеству медведей. Обороты на торгах вчера были значительно ниже пятничных и поэтому пока можно только констатировать, что медведи вчера конечно, покуражились, на славу, но все же ничего особенного не случилось.

Единственный сектор, а точнее отдельный сегмент промышленного сектора, который был вчера в фаворе у инвесторов, это акции компаний военно-промышленного комплекса. И в повышенном спросе на акции этих компаний виновата Россия, а точнее - результаты президентских выборов. Уверенное избрание президентом России Путина убедило инвесторов всего мира, что мировая военная истерия будет продолжаться еще долго и поэтому инвестиции в акции военных компаний - это хорошая и долгосрочная инвестиционная идея, способная принести прекрасную прибыль. Лучшими среди акций ВПК были акции авиастроительной компании Northrop Grumman (NOC), подорожавшие почти на 2%.

Из мирных компаний порадовала своих инвесторов компания First Solar (FSLR), акции которой выросли на 1,99% на фоне хорошей отчетности еще одной «солнечной» компании из Канады - Canadian Solar (CSIQ).

Ну, вот пожалуй и все приятные новости вчерашнего дня. Поэтому надо только надеяться, что вчерашняя распродажа носила все же скорее эмоциональный характер.

Ожидания рынка 20 марта

Плохие новости начали сыпаться с очень неприятным постоянством. Участники рынка еще продолжают обсуждать вчерашнее падение Facebook (а заодно и всего остального рынка), а уже подоспела еще одна неприятная новость - бывший президент Франции Николя Саркози задержан по обвинению в коррупции. Эта новость, конечно, политическая, но сейчас экономические и политические новости переплетаются настолько тесно, что это, безусловно, скажется на настроении участников рынка.

А еще сегодня начинается заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. О его решении мы узнаем завтра в 9 вечера по Москве, и поэтому сегодня участники рынка будут ждать своей участи, глядя на весь этот процесс, как кролики на удава. Если бы не вчерашний день, то можно было бы ожидать сегодня спокойной торговли в режиме ожидания, но… история с Facebook действительно сильно взволновала участников рынка, и ее последствия еще до конца не раскрыты. По крайней мере, сегодня в первой половине дня, все внимательно следят за тем, как там торгуются на OTC рынке акции тех же Facebook, и пока все происходящее не сулит рынку ничего хорошего. По крайней мере акциям технологического сектора - уж точно.

А дровишек в огонь умудрилась еще добавить и компания Oracle (ORCL), которая отчиталась сегодня ночью. Отчиталась? Да лучше бы не отчитывалась! К полудню акции этой одной из ведущих технологических компаний теряют почти 9% и, естественно, это будет еще один повод для продолжения вчерашних распродаж.

Поскольку текущие распродажи носят, скорее, эмоциональный характер, то прогнозировать глубину падения (если оно вообще будет!) очень и очень сложно. Будем все же надеяться, что в целом рынок не уйдет вниз более чем на 1% и постарается продержаться хотя бы до завтрашнего выхода решения FOMC по ставке. Ну, а дальше… все в руках ФРС и лично Джерома Пауэлла.

Из отдельных акций стоит обратить внимание на одного из антигероев вчерашнего дня - акции британской компании Micro Focus International (MFGP, -46,55%). Есть очень сильные подозрения, что вчера медведи очень сильно перестарались, и эта компания должна стоить намного дороже. Так что хороший отскок в этих акциях вполне вероятен, несмотря на весь тот негатив, который сейчас витает вокруг акций этой компании.