"Дело Скрипаля", ФРС и нефть. Что будет с рублем?

Укреплению рубля способствовало несколько факторов: дорожающая нефть, ослабление евро на Форекс и новость о том, что в Евросоюзе пока не задумывались о санкциях в отношении России из-за «дела Скрипаля». На условиях анонимности такую информацию журналистам предоставил в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

Рубль полностью отыгрывал потери у единой валюты, которые он понес в понедельник, 19 марта. К закрытию торгов евро обвалился на 1,25%, до 70,40 руб. Драйверами ослабления евро к доллару и рублю стали разочаровывающие данные по Германии и еврозоне, а также общее укрепление американской валюты на фоне роста доходности облигаций США и корректировка позиций в ожидании результатов итогов заседания ФРС.

Нефть подорожала на 2%. За ростом цены на нефть стоял технический фактор, а также усиление напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном, которое заставило рынок забеспокоиться о возможных перебоях в поставках.

В среду, 21 марта, все внимание участников рынка будет приковано к заседанию FOMC. Результаты станут известны в 18:00 GMT. Текущее заседание является расширенным. Оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов, а также пресс-конференцией главы ФРС США Джерома Пауэлла. Инвесторы будут внимательно следить за его комментариями по поводу дальнейшей политики регулятора.

Учитывая технические факторы по нефти и рублёвым парам, к закрытию сегодняшних торгов я ожидаю укрепление курса доллара до 57,80 руб., а курса евро – до 70,95 руб.