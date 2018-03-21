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Ключевым драйвером для нефти становится доллар


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Для сырьевого рынка накануне совпало сразу несколько обстоятельств - от данных по Венесуэле до статистики API. «Быки» воспользовались ситуацией и погнали котировки нефти сорта Brent к максимумам шести недель.

За бочку североморской смеси сегодняшним утром дают $67,56, и пока рынок настроен довольно агрессивно. По рубежу $67,60-67,80 проходит область промежуточных горизонтальных поддержек, при преодолении которых краткосрочный торговый импульс переформируется в среднесрочный с первой целью покупок на отметке $68,47. Дальше начнется обновление январских пиков на $70,00 и $71,25 за баррель. 

Естественно, это один из вариантов развития событий. Другой сценарий заключается в коррекции цен, если сегодня существенно подорожает доллар США, который будет волатилен из-за завершения двухдневного заседания ФРС. Тогда цена на баррель Brent может спуститься в область $66,20-$66,80.

Обновленные данные API показали снижение всех трех параметров наблюдения: запасы черного золота за неделю к 16 марта сократились на 2,7 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов просели на 1,06 млн и 1,93 млн баррелей соответственно. Эти данные слабее, чем предполагали средние ожидания. Сегодня вечером будут представлены официальные наблюдения Минэнерго США, и пока прогнозы неизменны: не исключен рост запасов сырой нефти на 2-3 млн баррелей. 

Что касается новостей по сокращению добычи нефти в Венесуэле, то рынок тут увидел больше, чем есть на самом деле. Информация сенсацией не является, поскольку Венесуэла входит в ОПЕК+ и считается одним из инициаторов соглашения по снижению и заморозке сырьевой добычи. 

В принципе, не очень важно, совпадет ли сегодняшняя статистика от EIA с ожиданиями или окажется идентичной наблюдениям API - основная реакция инвесторов уже отражена в ценах. Внимание переносится на поведение доллара США, ключевой драйвер кроется именно здесь.

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