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В начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
Во вторник наблюдался «отскок» по индексу РТС.

Основанием для некоторого оживления стало улучшение обстановки на рынке энергоносителей. Как сообщается, страны-производители нефти в рамках комитета по мониторингу соглашения ОПЕК обсуждали возможность внесения изменений в подход к определению эффективности применяемых ограничений добычи. Так, рассматривался переход от использования в качестве «бенчмарка» пятилетнего среднего значения запасов нефти в развитых странах к семилетнему, что подразумевает возможность сохранения ограничений добычи нефти на более длительный срок. Реакцией рынка на сообщения относительно повестки дня комитета ОПЕК и данные API (запасы нефти в США неожиданно сократились) стал рост цен на нефть, а вслед за ними – и котировок бумаг нефтегазового сектора.

В итоге Газпром (GAZP) подорожал на 1.8%, Татнефть (TATN) – на 1.5%, Лукойл (LKOH) – на 1.2%. В плюсе торговались и акции банков, для которых благоприятным фактором стало укрепление рубля на валютном рынке. ВТБ (VTBR) прибавил 0.9%, Сбербанк (SBER) – 0.8%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Таттелекома (TTLK) подорожали на 15.7%, ОПИН (OPIN) – на 12.7%, Лензолото (LNZL) – на 3.4%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС на фоне улучшения обстановки на рынке энергоносителей. Вместе с тем, высокая активность покупателей в течение дня маловероятна, поскольку участники рынка предпочтут дождаться пресс-конференции главы ФРС по итогам регулярного заседания, которая начнется в 21:30 мск.

Из корпоративных событий сегодня ожидается публикация Лукойлом (LKOH) финансовой отчетности по международным стандартам за 2017 год.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль под влиянием благоприятной динамики цен на нефть, но сильные движения маловероятны, пока сохраняется неопределенность в отношении планов ФРС под руководством Дж. Пауэлла в сфере денежной политики.

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