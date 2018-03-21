Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится в начале дня

Ожидается открытие рынка с повышением около 0,2-0,3% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2295-2300, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2280 и 2270, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2310 и 2320, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

С учетом того, что утром нефтяные цены корректировались после вчерашнего взлета, ожидается нейтральное начало торгов рублем, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

"Активность на валютном рынке может быть снижена в ожидании итогов заседания ФРС США. Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 57-58,1 рубля, для европейской валюты - 69,7-71,1 рубля", - оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 0,2-0,5% на фоне ожидания итогов заседания Федрезерва США в среду.

Во вторник начнется двухдневное заседание ФРС США, итоги которого станут известны в среду. Рынок ожидает роста процентной ставки на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75%.

Азиатские биржи с утра росли в пределах 0,8%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 0,1%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,1%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 67,5 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2269 доллара против 1,2241 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос во вторник по основным индексам на фоне укрепления рубля и увеличения цены на нефть. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,41%, до 2291,18 пункта, индекс РТС - на 1,19%, до 1256 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 0,31 рубля - до 57,53 рубля, евро - на 0,92 рубля, до 70,41 рубля.