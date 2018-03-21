Ваше слово, товарищ Пауэлл!

Еще до начала торгов было понятно, что акции основного возмутителя спокойствия - компании Facebook (FB, -2,56%) - продолжат свой путь вниз, и весь вопрос состоял лишь в одном - пойдут ли за ним все остальные, как это произошло накануне. К счастью, самые пессимистичные прогнозы не оправдались, и рынок решил оставить Facebook один на один со своими проблемами. Фактически, единственный, кто поддержал акции Марка Цукербергера, были акции Oracle Corporation (ORCL, -9,43%), которые накануне вечером, уже после окончания торгов, опубликовали свою квартальную отчетность. И она, к величайшему сожалению, очень не понравилась инвесторам, и это нашло отражение в снижении котировок акций этой интереснейшей несмотря ни на что компании.

Также неудачно сложились вчерашние торги и для акций еще одного гиганта, на этот раз промышленного - General Electric (GE, -3,06%). Котировки акций этого пока еще гиганта (!?) все же пробили вчера весьма значимый уровень поддержки на отметке в $14 и с грохотом свалились ниже. Так что пока приходится констатировать, что не все ладно в этом «датском королевстве».

А из положительных моментов вчерашнего дня стоит отметить, а скорее подтвердить тот факт, что как только хоть чуть-чуть ослабевает хватка медведей, инвесторы тут же начинают покупать акции ведущих технологических компаний. Вот и вчера и Micron Technology (MU, +1,68%), и Netflix (NFLX, +1,28%), и Amazon.com (AMZN, +2,69%), и NVidia (NVDA, +3,56%) подверглись массированной атаке покупателей, и цены на акции этих компаний росли очень даже стремительно. Особенно забавно смотреть на акции последней, которые после 3,5% падения в понедельник выросли ровно на такую же величину во вторник. И ради чего, спрашивается, дергались?

На отраслевом уровне лучшими вчера были акции компаний, работающих в сфере услуг (в основном за счет спроса на акции Amazon, а также весьма умеренных, но все же видимых покупок акций ритейлеров и авиаперевозчиков), а также акции сырьевых компаний. С последними пока все понятно - куда нефть, туда и они. Так что инвесторы никак не могли пройти мимо 2-х процентного роста на черное золото.

А вот из отдельных акций стоит сейчас обратить внимание на акции одного из лидеров в области солнечной энергетики - компании First Solar (FSLR, +2,44%), на которые уже второй день подряд наблюдается уверенный повышенный спрос. Такое впечатление, что эти акции готовятся к прорыву очень-очень-очень значимого уровня сопротивления в районе $76, до которого осталось всего ничего - менее 4%.

Ожидания рынка 21 марта

Вот и пришла та самая среда, которую многие с нетерпением ждали всю последнюю неделю и уж точно последние 2 дня. Сегодня в 21-00 мск Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США скажет о своей решении по поводу процентной ставки. То, что она будет повышена на 1 базовый пункт (0,25%), известно всем и уже заложено в ценах. Поэтому с этой стороны никто никаких сюрпризов не ждет. А вот от слов, сказанных новым председателем ФРС Джеромом Пауэллом в ходе своей пресс-конференции, которая начнется в 21-30 мск, будет во многом зависеть судьба рынка, по крайней мере на ближайшие месяц - два.

Куда идти рынку - вверх или вниз? Вот в чем этот глобальный, совсем уж шекспировский вопрос. Если Пауэлл в своей речи четко обозначит, что ФРС не будет спешить в дальнейшем поднимать ставки, то тогда - strong buy, ну а в противном случае - … как говорится, пеняйте сами на себя!

А ведь кроме заседания Комитета сегодня еще и данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов выходят. Появятся они как обычно в 17-30 мск и, как обычно, прогнозы аналитиков - кто в лес, кто по дрова. Американский институт нефти (API) вчера вечером дал прогноз, где указал, что запасы должны сократиться на 2,7 млн. баррелей. А вот консенсус-прогноз ведущих аналитиков свидетельствует об обратном - запасы должны вырасти на 2 млн. баррелей. Впрочем, к такому диаметрально противоположному разбросу мнений на рынке нефти нам не привыкать, и в 17-30 мск мы точно узнаем, кто из них окажется прав.

И как всегда это будет сопровождаться всплеском волатильности. Но, судя по последним дням, нефть чувствует себя сейчас очень даже неплохо, и поэтому можно спрогнозировать, что она вряд ли готова слишком уж сильно идти вниз. Скорее - не спеша наверх или же по крайней мере немного подергается и останется на месте.

Что же касается фондового рынка в целом, то 21-00 мск рынок с очень большой вероятностью будет стоять вблизи нулевых отметок скорее всего в зеленой зоне (с верой в светлое будущее!), а вот после этого часа и прежде всего во время пресс-конференции Пауэлла возможны стремительные движения как вверх, так и вниз. А может быть даже - и вверх, и вниз! И массово начнут «высаживать пассажиров», прежде чем фондовый поезд все же определится, в какую сторону ему в конечном счете дальше двигаться. Так что будьте начеку и не рискуйте понапрасну.