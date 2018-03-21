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На IPO выходит iQiyi - китайский аналог Netflix


Рынки
Силуэты
Аналитики ИК "Фридом Финанс"
 
Китайский поставщик услуг потоковой передачи видео iQiyi Inc., подразделение гигантской поисковой системы Baidu Inc., является одним из лидеров потокового видео в Китае с долей рынка 33%.

iQiyi — китайская онлайн-платформа потокового видео, предоставляющая доступ к лицензионным художественным и документальным фильмам, сериалам, телешоу и развлекательным ТВ-программам. Также оказывает услуги рекламодателям. iQiyi считается китайским аналогом Netflix.

Компания была основана в Пекине в 2010 году и на данный момент является одной из ведущих онлайн-платформ потокового видео в Китае с более 500 млн активных пользователей каждый месяц. Среди ключевых партнеров iQiyi — TCL Multimedia Technology Holdings Limited, Dolby Laboratories, Intel, NVIDIA. В 2017 году было подписано лицензионное соглашение с Netflix. Главный акционер iQiyi — Baidu, которая владеет долей в 69,6%.

По данным iResearch, iQiyi лидировала среди онлайн-платформ потокового видео в Китае по таким показателям, как среднее время пребывания пользователя и среднее MAU (число активных пользователей за месяц) в 2017 году. В декабре прошлого года общее время просмотра видео с помощью данного сервиса составило 9,2 млрд часов, а количество платных пользователей выросло до 50,8 млн против 30,2 млн годом ранее.

Финансовые показатели

Выручка компании очень быстро увеличивается. В 2017 году темп роста этого показателя составил 55%, до 17,4 млрд юаней, а в 2016-м — 111%, до 11,2 млрд при 5,3 млрд юаней, заработанных в 2015-м. Вместе с тем повышается и убыток. Если в 2015 году он был равен 2,5 млрд юаней, то в 2016-м поднялся до 3 млрд, а в 2017-м достиг 3,7 млрд. iQiyi планирует дальнейшее продвижение своего контента и для достижения этой цели увеличивает расходы на маркетинг и новые разработки.

Резюме

IPO iQiyi состоится на бирже NASDAQ 28 марта под тикером IQ. Компания планирует разместить 125 млн акций по цене $17-19, объем размещения составит $2,25 млрд. Андеррайтерами выступают Goldman Sachs (Asia), Credit Suisse, BofA Merrill Lynch. Привлеченные средства компания намерена использовать для инвестирования в новый контент и для увеличения оборотного капитала.

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