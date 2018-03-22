FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Слишком смелые ожидания доллара не оправдались


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Глава ФРС США Джером Пауэлл примерил на себя роль «ястреба» и достаточно.

Мартовское заседание Федеральной резервной системы США прошло ровно так, как должно было - в весьма консервативных рамках средних рыночных прогнозов. Процентная ставка повышена на 25 базисных пунктов и теперь составляет 1,50%-1,75% годовых. В комментариях регулятор сообщил, что в 2018 году будет еще два повышения процентной ставки.

Глава ФРС, впрочем, попытался «порадовать» рынок, сообщив, что хотел бы перейти к более интенсивному общению с экономистами и инвесторами, введя пресс-конференции после каждого заседания. Сейчас их всего четыре, а может быть восемь. Впрочем, он тут же подчеркнул, что это не является сигналом какой-либо готовности ужесточать фискальные условия больше текущего. 

Доллар США начал отступать сразу же, как только стало понятно, что Федрезерв не готов к резким движениям в плане будущих ставок. Курс пары евро/доллар вырос за вчерашний вечер более чем на фигуру, сегодня утром повышение сохраняется в силе. Утренние торги в основной валютной паре идут около отметки 1,2360. 

Обращает на себя внимание вот что. Пауэлл, выступая после заседания, снова говорил о рынке труда и положительном импульсе в заработных платах, удивляясь, почему это не становится для ФРС контраргументом в плане формирования монетарной политики. Он только возглавил ведомство, и нельзя исключать, что при поддержке статистикой и в интересах Белого дома впоследствии он сможет лоббировать именно те условия денежно-кредитной политики, которые будут интересны правительству. 

Сегодня курс пары евро/доллар попытается закрепиться в пределах 1,2325-1,2385, но если это не удастся, «американец» будет стараться укрепиться, ведь ничего плохого для него не произошло - просто не оправдались слишком смелые ожидания.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ