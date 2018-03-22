Слишком смелые ожидания доллара не оправдались

Мартовское заседание Федеральной резервной системы США прошло ровно так, как должно было - в весьма консервативных рамках средних рыночных прогнозов. Процентная ставка повышена на 25 базисных пунктов и теперь составляет 1,50%-1,75% годовых. В комментариях регулятор сообщил, что в 2018 году будет еще два повышения процентной ставки.

Глава ФРС, впрочем, попытался «порадовать» рынок, сообщив, что хотел бы перейти к более интенсивному общению с экономистами и инвесторами, введя пресс-конференции после каждого заседания. Сейчас их всего четыре, а может быть восемь. Впрочем, он тут же подчеркнул, что это не является сигналом какой-либо готовности ужесточать фискальные условия больше текущего.

Доллар США начал отступать сразу же, как только стало понятно, что Федрезерв не готов к резким движениям в плане будущих ставок. Курс пары евро/доллар вырос за вчерашний вечер более чем на фигуру, сегодня утром повышение сохраняется в силе. Утренние торги в основной валютной паре идут около отметки 1,2360.

Обращает на себя внимание вот что. Пауэлл, выступая после заседания, снова говорил о рынке труда и положительном импульсе в заработных платах, удивляясь, почему это не становится для ФРС контраргументом в плане формирования монетарной политики. Он только возглавил ведомство, и нельзя исключать, что при поддержке статистикой и в интересах Белого дома впоследствии он сможет лоббировать именно те условия денежно-кредитной политики, которые будут интересны правительству.

Сегодня курс пары евро/доллар попытается закрепиться в пределах 1,2325-1,2385, но если это не удастся, «американец» будет стараться укрепиться, ведь ничего плохого для него не произошло - просто не оправдались слишком смелые ожидания.