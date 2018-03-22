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Индекс МосБиржи в четверг попробует инерционно расти


Рынки
Евгений Локтюхов
Евгений Локтюхов
аналитик Промсвязьбанка
 
Итоги заседания Федрезерва не стали большим сюрпризом.

Регулятор ожидаемо поднял процентную ставку на 25 б.п., но основная интрига была сосредоточена в отношении прогнозов FOMC по дальнейшей динамике ставок. По сравнению с декабрьскими прогнозами общий уровень прогнозируемых на конец 2018 г. ставок несколько поднялся, но медиана по-прежнему предполагает всего три повышения в этом году, что умеренно-позитивно для рынков. Отметим также повышение макропрогнозов по ВВП на 2018-2019 гг. с 2,5% и 2,1% до 2,7% и 2,4% соответственно, при улучшении прогноза по безработице с 3,9% до 3,8% и 3,6% на 2018-2019 гг. 

Итоги заседания ФРС в совокупности с сильными данными по рынку энергоносителей в США и позитивным сентиментом позволили котировкам Brent взлететь к 70 долл./барр. А вот мировые рынки акций отреагировали  слабо, ввиду сохраняющихся опасений по обострению торговых отношений между КНР и США, так и из-за остающихся в напряжении денежных рынков Европы. Активно росли и в Европе и в США сырьевые сектора. 

Аппетит к риску на глобальных рынках в ближайшие дни будет зависеть от ожидаемого сегодня объявления Д.Трампа о введении пошлин на импорт товаров из Китая. По информации СМИ, пошлины могут быть введены в отношении более 100 видов товаров из Китая и составить 50 млрд долл. 

Сегодня начинается саммит ЕС, в ходе которого от отдельных европейских лидеров можно ждать жестких заявлений в адрес Ирана и России. Но, в целом, конъюнктура мировых рынков выглядит, благодаря нефти, слабо позитивной для российского рынка, хотя ситуация на рынках развитых рынках смотрится неоднозначной. 

Мы ждем, что индекс МосБиржи в четверг попробует инерционно расти, с переходом к проторговке 2 310-2330 пунктов в течение дня, рассчитывая на «догоняющий» рост акций нефтегазового сектора и электроэнергетики. Более сильное движение рынка требует закрепления Brent выше 70 барр./долл., что мы считаем менее вероятным сценарием на сегодня.

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