Позитив на внешних площадках может поспособствовать росту российских индексов

Российский рынок вполне спокойно ждал решения ФРС, пользуясь моментом роста цены на нефть и надеждами на улучшение отношений с Западом. Президент США Д. Трамп поздравил В. Путина с победой на выборах, а также обсудил с ним ряд актуальных вопросов и возможность личной встречи.

Бумаги Сбербанка подорожали на 4,56%. Поводом для покупок могли стать надежды на изменение отношений к отечественным активам, а также обещания Г. Грефа, что дивиденды за 2017 год будут очень серьёзными.

Иным образом сложился день у бумаг «Газпрома» (-0,66%). Вслед за разговором Д. Трампа с В. Путиным представитель администрации Белого дома заявил о том, что Вашингтон выступает против «Северного потока-2» и может наложить санкции даже против европейских компаний, которые участвуют в его реализации.

«Юнипро» (+0,53%) увеличила прибыль по РСБУ в 2017 году втрое до 30,13 млрд рублей. «ЛУКОЙЛ» (+0,36%) увеличил прибыль по МСФО в 2017 году более чем вдвое до 418,8 млрд рублей. «Ростелеком» (+0,23%) провёл День инвестора, в рамках которого представил стратегию развития до 2020 года. Компания будет стремиться выплачивать не менее 75% от свободного денежного потока в виде дивидендов и не менее 5 рублей на обыкновенную акцию В лидерах роста и падения также отметились привилегированные акции Сбербанка (+7,6%), «Уралкалий» (+4,84%), ММК (+4,44%), «М.Видео» (+2,55%), а также «Полюс» (-2,24%), «ФосАгро» (-1,71%), «Соллерс» (-0,69%).

«ФосАгро» отчиталась о сокращении прибыли по МСФО за 2017 год на 58% при снижении выручки на 3%. Впрочем, глава компании в пресс-релизе указал на то, что основной период расширения инвестиций завершился, поэтому «ФосАгро» рассчитывает увеличить прибыль на фоне восстановления цен на удобрения.

В целом российский рынок весьма спокойно пережил период британских претензий по поводу отравления бывшего шпиона С. Скрипаля и его дочери, которые всё ещё живы, но уже две недели их никто не видел. Из рыночных странностей вызывает определённые опасения слабость нефтяных бумаг на фоне роста котировок нефти.

Внешний фон перед стартом торгов в России вполне позитивный. Нефть остаётся выше $69 за баррель Brent, большинство азиатских рынков растёт. Повышение ставки в Китае носит косметический характер и вряд ли существенно скажется на местном финансовом рынке. Соответственно, ждём позитивной динамики российских индексов на старте дня. Накануне рубль существенно укрепился и может немного отступить в утренние часы. В остальном решение ФРС оставляет возможность более мягкого подхода к повышению ставки в будущем, а значит не несёт непосредственной угрозы для рискованных активов.