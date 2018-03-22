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Заявление FOMC поддержало аппетит к риску


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Как и ожидалось, Комитет ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) поднял целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 бп, до 1,50–1,75%.

Прогноз роста ВВП на текущий год был повышен с 2,5% до 2,7%. Регулятор также дал понять, что в перспективе процесс нормализации монетарной политики может ускориться. Так, прогнозы членов комитета относительно траектории ставки в 2019 и 2020 гг. были повышены соответственно до 2,9% (+0,2 пп) и 3,4% (+0,3 пп). Однако прогнозы на 2018 г. не изменились и по-прежнему предполагают еще два повышения в этом году. Рынок воспринял заявление FOMC как относительно мягкое: индекс доллара закрылся снижением на 0,8%, а доходность 2-летних американских казначейских обязательств опустилась на 4 бп. Валюты развивающихся стран, постепенно укреплявшиеся с самого начала сессии, отреагировали на решение FOMC дружным ралли. 

В итоге индекс валют развивающихся рынков (без Азии) вырос на 1,0%, а мексиканское песо на ожиданиях возможного смягчения американской протекционистской риторики подорожало на 1,8%. Благодаря ослаблению доллара и неожиданному сокращению товарных запасов нефти в США нефтяные котировки также продолжили уверенный рост. Нефть Brent укрепилась почти на 3,5%, до 69,79 долл./барр. По данным Минэнерго США, за последнюю неделю запасы нефти в нефтехранилищах снизились на 2,6 млн барр. Правда, при этом добыча нефти в стране продолжила расти (+26 тыс. барр./сут.). Однако внимание рынка сейчас, и особенно после выдвижения Майка Помпео на должность Госсекретаря США, в большей степени сосредоточено на возможном введении санкций в отношении Ирана.

Рубль первую половину дня провел в районе 57,5, почти не реагируя ни на укрепление валют других валют развивающихся рынков, ни на ралли в нефти. Однако вечером иностранный спрос на ОФЗ, усилившийся после открытия торгов в США, подстегнул и интерес к рублю, и к моменту объявления решения FOMC он уже укрепился до 57,2. После объявления рубль вместе с валютами других развивающихся стран сделал еще один рывок вперед, в итоге преодолев отметку 57,0. На закрытии московской сессии курс рубля составил 56,88 (+1,1%).

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