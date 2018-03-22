На первый план выходят ожидания состава нового кабмина

История неожиданных назначений Путина показывает, что попытки предсказать ход его мыслей бесполезны. На этот раз состав кабинета особенно важен, если новая повестка Кремля будет включает в себя радикальные и непопулярные реформы.

Кудрин дает два года на реализацию реформ

Вчера Алексей Кудрин, бывший министр финансов и один из претендентов на пост премьер-министра в новом правительстве, опубликовал статью, в которой утверждает, что у России есть всего два года на реализацию непопулярных мер перед началом следующего политического цикла – парламентских выборов 2021 г., который подорвет способность властей продвигать повестку непопулярных мер. Среди таких шагов он считает ключевой реформу системы государственного управления.

Медведев может сохранить свой пост

В то же время Ведомости пишут со ссылкой на ряд неназванных представителей партии «Единая Россия» в Думе, что Дмитрий Медведев может сохранить свой пост премьер-министра в новом Кабинете, поскольку задачи нового правительства, скорее всего, будут включать в себя непопулярные меры и, в этой связи, тот факт, что Медведев также является лидером партии большинства в парламенте, имеет большое значение. Кроме того, вчера было объявлено, что 68-летний министр иностранных дел Сергей Лавров не войдет в новый кабинет министров, однако позже эти сообщения были опровергнуты представителями МИД и Кремля.

Новый состав Кабинета министров может быть представлен уже в апреле

Мы находимся в поствыборном периоде, который традиционно сопровождается волной спекуляций в отношении состава нового правительства. С формальной точки зрения этот период может продлиться до середины мая, когда новоизбранный президент России должен будет представить для утверждения в Госдуму своих кандидатов в премьер-министры и на другие ключевые посты в Кабинете. Однако мы считаем, что этот период может сократиться, уже к середине апреля Путин объявит о составе нового правительства, а также о новой повестке реформ.