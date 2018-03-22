Возможность протестировать текущие настроения в ФРС будет уже на следующей неделе

Целевой диапазон по ставке Fed Funds был повышен на 25 бп до 1.50-1.75% годовых, а траектория ставки на ближайшие годы – сдвинута вверх, отныне предполагая еще 2 повышения в 2018 году (соответствует прошлым ожиданиям) и 3 повышения в 2019 году (2 прежде).

Очевидно, большинство участников рынка рассчитывали на еще более «ястребиные» итоги заседания. Позиции доллара ослабли как против валют развитых (DXY 89.8 п, -0.7%), так и развивающихся стран (USD/RUB 56.87, -1.2%) – а доходность UST’10 на момент написания обзора находилась на отметке 2.86% (против 2.90% непосредственно перед опубликование итогов заседания).

Экономисты SG обращают внимание на тот факт, что при текущем распределении голосов внутри ФРС изменения взглядов даже узкого круга участников (а именно, 1 прогноз на 2018-й год и 2 прогноза на 2019-й год) будет достаточно для сдвига ожидаемой траектории по ставке вверх еще на 25 бп.

Как следствие, даже несмотря на локально открывшееся окно для отыгрывания идеи «мягкой ФРС», рынки будут проявлять крайне высокую степень чувствительности к экономической статистике, выходящей до 13 июня (дата следующего опорного заседания). Более того, возможность протестировать текущие настроения будет уже в начале следующей недели, в рамках серии выступлений представителей ФРС.