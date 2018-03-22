Проект "Новатэка" может пострадать от законопроекта по транспортировке энергоресурсов танкерами РФ

Впрочем, из статьи неясно, потребует ли новая законодательная инициатива поставлять на российских танкерах все углеводороды из Арктики или только экспортируемые по Северному морскому пути (СМП) в Азию. Минэкономразвития сейчас проводит оценку регулирующего воздействия по этому законопроекту, и ее результат, по-видимому, будет отрицательным. Тем не менее этот законопроект разработан с целью поддержки заказов на строительство танкеров на судоверфи "Звезда" - СП Роснефтегаза, Роснефти и Газпромбанка; таким образом, эти компании приложат усилия для его принятия, так же как и вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Кроме того, Коммерсант также сообщает, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла решение о том, что дочерняя компания НОВАТЭКа занимает доминирующее положение на рынке Пермского края и, следовательно, не может отказать в поставках газа небольшому потребителю, у которого ранее накопился долг за поставки Газпрома.

Законопроект об использовании российских танкеров, который предусматривает введение этого требования уже в 2019 году, может привести к значительному повышению расходов на транспортировку в рамках второго СПГ-проекта НОВАТЭКА, Арктик СПГ - 2 (или даже Ямал-СПГ). По сути, он может даже поставить под угрозу своевременный запуск Арктик СПГ - 2. По информации Коммерсанта, на данный момент в ходе переговоров завод "Звезда" предложил поставлять НОВАТЭКУ танкеры с премией 80% к цене южнокорейских судоверфей, причем без каких-либо гарантий качества. Также еще в одной сегодняшней статье этого издания сообщается о задержке сроков поставки ледокола с другой российской судоверфи - в Выборге. При этом компании могут обратиться в специальную комиссию и получить освобождение от этого требования для судов стоимостью менее 1 млрд. руб. (около $15-20 млн.) - что значительно ниже стоимости обычного СПГ-танкера - хотя предоставление такой льготы не гарантируется.

Ни одна компания не станет реализовывать многолетний проект на $20 млрд. - или привлекать иностранных партнеров - если есть такая неопределенность относительно танкерных поставок. Поэтому мы полагаем, что в итоге предлагаемый законопроект будет либо отложен на неопределенный срок, либо существенно смягчен. СПГ-проекты НОВАТЭКа - редкий пример того, как Россия развивает технологии мирового уровня: не далее как вчера компания заявила, что запатентовала собственную технологию сжижения газа - этим могут похвастаться всего несколько компаний в мире. Что касается танкерной программы завода "Звезда", это лишь попытка воспроизвести то, что за границей делают лучше и дешевле. Мы полагаем, что оптимальным вариантом для правительства было бы не рисковать и не создавать угроз для российских промышленных проектов столь высокого уровня.

Что касается решения ФАС, мы считаем его попыткой отреагировать на опасения Газпрома. Независимые производители, в отличие от госконцерна, могут предоставлять скидки относительно регулируемых тарифов, что позволяет им переманивать у Газпрома наиболее платежеспособных клиентов. Вероятно, НОВАТЭК будет оспаривать это решение в суде, но даже если он проиграет, последствия для его финансовых показателей, на наш взгляд, будут незначительными, тем более что вклад российского газового бизнеса в прибыль НОВАТЭКа стремительно сокращается. Так, клиент, о котором идет речь в данном деле, потребляет всего 0,15 млрд. куб. м в год, и его долг за много лет составил всего $9 млн., говорится в обзоре стратегов Sberbank Investment Research.



