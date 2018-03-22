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Сбербанк отзывает иски к Agrocor: положительный эффект на чистую прибыль-2018 в 1%


Рынки
Силуэты
Аналитики ВТБ Капитал
 
Как сообщило вчера агентство Bloomberg, хорватский ритейлер Agrocor признал требования Сбербанка и, согласно заявлению назначенного правительством управляющего Перуско, отзывает свои иски и возвращается к переговорам по урегулированию спора.

Стоит напомнить, что в рамках договоренности Сбербанк может конвертировать примерно 200 млн евро (из 1,06 млрд евро) задолженности Agrocor в самый старший долг. 

Мы считаем новость позитивной, в первую очередь с точки зрения отношения инвесторов. На наш взгляд, конвертация может привести к высвобождению примерно 11 млрд руб. резервов после уплаты налога, что составляет около 1,3% от нашего прогноза по чистой прибыли на 2018 г. Возможное позитивное влияние на капитал может также распространиться и на дивидендные выплаты. Стоит напомнить, что Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о дивидендах 17 апреля. По данным Bloomberg, вчера, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, глава Сбербанка Герман Греф отметил, что банк планирует выплатить «очень серьезные» дивиденды в этом году. По нашим оценкам, коэффициент дивидендных выплат составит 40%, что предполагает дивидендную доходность в размере 5%; консенсус-прогноз по коэффициенту дивидендных выплат составляет 35%.


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