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Рубль укрепляется, но есть тревожные сигналы


Рынки / Валюта
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Вчера рубль укрепился против доллара на 1,1%, что соответствует динамике аналогичных валют развивающихся рынков.

Большую часть дня поддержку рублю оказывала нефть, подорожавшая на 3%, так как данные Управления энергетической информации США показали снижение складских запасов нефти, а ОПЕК отчиталась о рекордном уровне соблюдения ограничений на добычу в феврале. Кроме того, вечером стало известно, что позиция ФРС США по итогам заседания оказалась мягче, чем ожидалось.

Сегодня утром рубль временно отступил, но затем восстановился. Объем торгов хороший - это означает, что экспортеры наконец увеличили продажи валюты, чтобы на следующей неделе произвести самые большие налоговые выплаты в этом году. Однако есть факторы, которые сегодня могут помешать укреплению рубля. Вечером премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит на саммите ЕС и вполне может потребовать принять новые меры против России - в этом случае рубль окажется под давлением. Также рубль, как и другие валюты развивающихся рынков, может пострадать, если США объявят о пошлинах на китайские товары.

Пара USD/RUB может двинуться к отметке 56,5, но в случае ухудшения восприятия рисков она вернется назад, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.


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