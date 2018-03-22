"Голубиная" речь Пауэлла не спасает рынок от распродажи

Действительно, после выхода данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов котировки черного золота взлетели более чем на 2% и по нефти марки WTI превысили отметку в 65 долларов за баррель, а по марки Brent вплотную подошли к уровню в 70 $\барр. В таких комфортных условиях ценам акций нефтяных компаний не оставалось ничего другого как дружно рвануть вверх, и вчера акции этих компании были лучшими на рынке. Только в среднем акции сырьевого сектора выросли за вчерашний день на 2,5%, а рост в отдельных акциях превышали и 5, и даже 7%. Один только факт, что из всего сырьевого сектора день в красной зоне завершила одна-единственная акция (The Sherwin - Williams Company (SHW, -0,17%)), говорит сам за себя.

А вот с радостью от ФРС как-то не получилось. Сначала, после публикации решения FOMC по ставке, которую в итоге подняли строго на ту величину, что и прогнозировал рынок (+0,25%), а также после выступления на пресс-конференции Председателя ФРС Джерома Пауэлла все обрадовались и индексы дружно дернулись вверх, но потом страсти быстро улеглись и конец дня прошел под победный бой барабанов медведей. Весь позитив в последний час торгов был растерян и индексы завершили день в красной зоне с потерями хоть и небольшими, но наверняка весьма болезненными.

Хуже всех пришлось акциям компаний потребительского сектора, где вообще в течение всей торговой сессии наблюдались продажи, и они только усилились после выступления Пауэлла. В среднем акции компаний этого сектора потеряли около 0,9%. Главным возмутителем спокойствия в этом секторе стала компания General Mills (GIS, -8,85%) - один из ведущих производителей пакетированной и расфасованной пищевой продукции. После выхода в принципе неплохой квартальной отчетности еще до начала торгов, акции этой компании подверглись массированной атаке медведей. Причиной этого стали разочаровывающие прогнозы по прибыли на 2018 года. Как итог - падение почти на 9%. И эти акции потянули за собой вниз акции других компаний, работающих в этом же сегменте, а за ними потянулся и весь потребительский сектор в целом. Точнее, почти весь поскольку были все же приятные исключения, к которым несомненно нужно в первую очередь отнести акции автомобилестроительных гигантов General Motors (GM, +1,87%) и Ford Company (F, +1,00%).

В принципе неплохо на фоне других смотрелся вчера промышленный сектор, который единственный после сырьевого завершил день в зеленой зоне. Средний рост здесь был небольшой - в пределах 0,4%. А лучшими среди акций промышленных компаний были как это ни странно акции многострадальной General Electric (GE, +1,76%). Как видим, «колбасит» эту компанию не по-детски. То камнем вниз, то стрелой вверх. Инвесторы пока явно не могут определиться, что же делать с акциями этого гиганта, попавшего в очень непростую ситуацию?

Ожидания рынка 22 марта

День после… Здесь вполне уместно задать риторический вопрос - что день грядущий нам готовит? После вчерашнего вечера осталось очень много вопросов, на которые мы все же не получили ответы. И ответы эти кстати должны быть получены уже не от ФРС - здесь уже все понятно, а от самих участников рынка. Что дальше? Куда мы все-таки идем? Как видим, первая реакция на решение по ставке была умеренно - негативной. Но это было вчера. А сегодня с утра с самого старта торгов на европейских рынках стала внезапно (внезапно ли?) нарастать волна негатива. Причем конкретной причины почему вдруг все основные европейские индексы и вместе с ними фьючерсы на американские индексы стали падать пока нет. Они просто падают… Почти как - она «просто утонула». Надо ли подавать команду SOS пока не совсем ясно. Хотя допустим фьючерс на индекс NASDAQ к 13-00 мск теряет уже более 1%.

Конечно, можно говорить, что во всем виноват Facebook, но это скорее поиск «козла отпущения». Марк Цукерберг в нынешних условиях ведет себя совершенно правильно, но массовый флэшмоб, устроенный в сетях под лозунгом «Delete Facebook», захватывает все больше сторонников и во конечном счете это может коснуться и, скорее всего уже касается, не только интернета и его пользователей, но и фондового рынка, а через него и экономики в целом. Ну почему бы пользователям сети не устроить новый мировой финансовый кризис таким способом? Вы еще этого не видели? Так скоро увидите! А плюс к этому добавьте реальное беспокойство участников рынка, связанное с запуском сегодня «программы карательных мер против Китая» и возможностью эскалации торговой войны. Короче, в воздухе явно пахнет порохом. А посему надеваем каски и идем на войну. Или прячемся в окопах. Кому что ближе.

И поэтому прогнозировать исход сегодняшних торгов чрезвычайно тяжело. Если смотреть на итоги первой половины дня, то можно предположить, что будет очень плохо и индексы легко и просто могут потерять сегодня 1% и более. Сколько более? Да сколько угодно. Это будет зависеть только от той паники, которая может возникнуть при падении. С другой стороны у американских инвесторов есть глобальная прививка от негатива и вполне возможно, что немного испугавшись и провалив рынок в начале торгов, наиболее активные начнут выкупать рынок и тогда все может перевернуться на 180 градусов. Поэтому следим за развитием событий и особо не поддаемся панике.

Что же касается отдельных инвестидей на сегодняшний день, то безусловным лидером внимания должны быть акции Micron Technology (MU), которая сегодня по окончании торгов опубликует свою квартальную отчетность. Аналитики в один голос поют этой компании дифирамбы и ожидают от не просто хороших, а блестящих данных. Посмотрим, как на это смотрят участники рынка? Но в любом случае это действительно очень интересная и одна из самых перспективнейших компаний на сегодняшний день.