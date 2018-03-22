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"Распадская" не спешит делиться прибылью


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
"Распадская" увеличила выручку в 2017 году на 73% до $868 млн на фоне роста добычи на 9% и высоких цен на уголь. EBITDA увеличилась на 40%, до $455 млн, а маржа достигла 52%.

Прибыль составила $319 млн, что на 72% больше, чем годом ранее. 

Это лучший результат компании с 2010 года по финансовым результатам и эффективности. При этом компания не имеет долга – объем чистых денежных средств $7 млн. Стоит отметить, что растет объем экспорта, то есть положение шахты сейчас хорошее. При этом Распадская редко была щедрой к миноритариям. В последний раз дивиденд выплачивался в 2008 г. Владелец шахты Евраз не спешит делиться прибылью одного из самых рентабельных предприятий отрасли на сегодня. 

Недружелюбная дивидендная политика - одна их причин, что компания оценивается дешево. Мультипликатор Р/Е Распадской составляет 4,4, EV/EBITDA – около 3,1. Если бы компания выплатила половину прибыли акционерам, то доходность дивиденда была бы более 11%. По всей видимости, не стоит ожидать дивиденда от компании в этом году. Бумаги будут оставаться спекулятивными на протяжении многих месяцев. Крупные фонды, на мой взгляд, не будут увеличивать позиции в бумаге, ведь акции Распадской не входят в основные индексы и вряд ли туда в этом году попадут.

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