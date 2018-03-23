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Нефть не боится высоты


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Коррекция в нефти оказалась непродолжительной, и сегодня с утра сырьевые котировки бодро рвутся вверх. Баррель североморского сорта нефти Brent торгуется с повышением на 0,9% и стоит $69,52.

На фоне глобального негатива, накрывшего фондовые площадки с головой, сектор нефти смотрится вполне себе положительно. Если рынок останется верным своим целям, уже сегодня баррель Brent повторно протестует рубеж в $70.

Сама отметка имеет больше психологическое, чем реальное значение. Область сильных сопротивлений стоит выше, в пределах $71,80-$72,50. После пробоя $70 баррель, цена черного золота может пройти к отметке $70,35 за бочку, откуда рынок перед выходными с большой долей вероятности будет фиксировать прибыль. 

Основным мотивом, который положительно влияет на сырьевые цены, является подтверждение намерений ОПЕК+ следовать своим договоренностям, которые распространятся на 2019 год и, возможно, далее. Это не значит, что искусственные рамки соглашения по снижению сырьевой добычи и ее заморозке останутся навсегда - вероятно, они далее будут преобразованы в какие-то менее масштабные заградительные схемы. Сектор нефти оценил комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха в этом плане очень позитивно. 

Стоит обратить внимание на сформировавшуюся бэквордацию среди фьючерсных контрактов на нефть. Спред между ценами доходит до $7, что достаточно много. Ситуация может указывать на неуверенность рынка в будущих ценах. Это некоторым образом объясняет взрыв оптимизма, наблюдаемый в нефти сейчас, эмоциями инвесторов и желанием локально заработать. Фьючерс, в теории, должен стоить примерно столько же, сколько и сам актив, и разница в ценах с «длинным» контрактом демонстрирует перегретость рынка.

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