FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Призрак торговых войн снова вернулся на фондовые рынки


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
На прошедшей торговой сессии американские биржевые индексы продемонстрировали самое большее падение за последние шесть недель.

Индекс широкого рынка S&P 500 опустился ниже 100-дневной скользящей средней закрывшись на отметке 2643,69 пункта обрушившись на 2,52%.

Угроза начала торговой войны с Китаем вернула панические настроения на мировые фондовые площадки. В четверг Дональд Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении КНР, который будет предусматривать введение пошлин на ряд товаров из Поднебесной общим объемом до 60 миллиардов долларов. В ответ китайские власти пригрозили вводом ответных мер, заметив при этом, что подобные действия со стороны США нанесут ущерб обеим сторонам. Тем временем после переговоров между торговыми представителями ЕС и США Вашингтон решил временно приостановить действие ранее озвученных пошлин на металлы в отношении Евросоюза, Бразилии, Кореи, Аргентины и Австралии. Стоит отметить, что Трамп с завидной регулярностью прибегает к своему излюбленному методу, громкое заявление-шантаж-переговоры.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,35%, закрывшись на отметке $68,82 на фоне вернувшегося на мировые биржи призрака торговой войны.

Тем не менее снижение цен на "черное золото" в четверг не носило обвального характера, который прослеживался на заокеанских и европейских фондовых площадках, чему способствовали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который заверил игроков в том, что взаимодействие картеля и стран не входящего в него будет продолжаться и в будущем году.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $68,60 и $68, ближайшие сопротивления расположены на $69,90 и $70,40, основные $70,95 и $71,30.  

Сегодня рынки будут ждать статистику от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, результаты которой будут отыграны на старте торгов в понедельник.

Сегодня Банк России озвучит свое решение по уровню ключевой ставки, где она скорее всего будет понижена на 25 базисных пункта, с нынешних 7,50% годовых до 7,25%, что в моменте может спровоцировать волатильность в рубле и на отечественных биржевых площадках. Тем не менее данное решение регулятора не должно привести к сильному ослаблению курса национальной валюты несмотря на сужение спреда между ставками ЦБ РФ и ФРС.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2285,76 п., снизившись на 1,02%. На данный момент локальная поддержка  расположена на отметке 2280 п. и основная 2250 п. В свою очередь для возврата к росту индикатору снова нужно штурмовать уровень 2300 пунктов.

В текущей ситуации основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступают 123500 п., при проходе которой инструмент может снизиться к уровню 121000. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 125000 п. и основное 126000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,24, потеряв 0,64% по отношению к доллару США на фоне коррекции нефтяных котировок и негативных настроений на мировых биржах.

На данном этапе сопротивлением в паре выступает отметка 57,40. Локальные поддержки расположены на отметках 57 и 56,80.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ