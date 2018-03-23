Призрак торговых войн снова вернулся на фондовые рынки

Индекс широкого рынка S&P 500 опустился ниже 100-дневной скользящей средней закрывшись на отметке 2643,69 пункта обрушившись на 2,52%.

Угроза начала торговой войны с Китаем вернула панические настроения на мировые фондовые площадки. В четверг Дональд Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении КНР, который будет предусматривать введение пошлин на ряд товаров из Поднебесной общим объемом до 60 миллиардов долларов. В ответ китайские власти пригрозили вводом ответных мер, заметив при этом, что подобные действия со стороны США нанесут ущерб обеим сторонам. Тем временем после переговоров между торговыми представителями ЕС и США Вашингтон решил временно приостановить действие ранее озвученных пошлин на металлы в отношении Евросоюза, Бразилии, Кореи, Аргентины и Австралии. Стоит отметить, что Трамп с завидной регулярностью прибегает к своему излюбленному методу, громкое заявление-шантаж-переговоры.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,35%, закрывшись на отметке $68,82 на фоне вернувшегося на мировые биржи призрака торговой войны.

Тем не менее снижение цен на "черное золото" в четверг не носило обвального характера, который прослеживался на заокеанских и европейских фондовых площадках, чему способствовали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который заверил игроков в том, что взаимодействие картеля и стран не входящего в него будет продолжаться и в будущем году.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $68,60 и $68, ближайшие сопротивления расположены на $69,90 и $70,40, основные $70,95 и $71,30.

Сегодня рынки будут ждать статистику от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, результаты которой будут отыграны на старте торгов в понедельник.

Сегодня Банк России озвучит свое решение по уровню ключевой ставки, где она скорее всего будет понижена на 25 базисных пункта, с нынешних 7,50% годовых до 7,25%, что в моменте может спровоцировать волатильность в рубле и на отечественных биржевых площадках. Тем не менее данное решение регулятора не должно привести к сильному ослаблению курса национальной валюты несмотря на сужение спреда между ставками ЦБ РФ и ФРС.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2285,76 п., снизившись на 1,02%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2280 п. и основная 2250 п. В свою очередь для возврата к росту индикатору снова нужно штурмовать уровень 2300 пунктов.

В текущей ситуации основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступают 123500 п., при проходе которой инструмент может снизиться к уровню 121000. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 125000 п. и основное 126000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,24, потеряв 0,64% по отношению к доллару США на фоне коррекции нефтяных котировок и негативных настроений на мировых биржах.

На данном этапе сопротивлением в паре выступает отметка 57,40. Локальные поддержки расположены на отметках 57 и 56,80.