В начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль

В самом начале торгов наблюдалось повышение по индексу РТС – основания для оптимизма дала динамика цен на нефть (фьючерсы на Brent приблизились к $70 за баррель на фоне сообщений о неожиданном сокращении запасов сырой нефти в США). Однако вскоре российский рынок вслед за мировыми оказался под давлением опасений, связанных с перспективой «торговых войн», главными участниками которых предполагаются США и Китай. В итоге акции МТС (MTSS) подешевели на 2.4%, Магнита (MGNT) – на 2.2%, Транснефти (TRNFP) – на 2.1%, Мечела (MTLR) и Аэрофлота (AFLT) – на 2.0%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Росбанк (ROSB) подорожал на 4.1%, Самараэнерго (SAGO) и М.Видео (MVID) – на 3.2%. Тем временем подешевели акции Распадской (RASP, -10.5%), ЧТПЗ (CHEP, -4.2%), банка Возрождение (VZRZ, -3.8%).

Фондовые индексы США упали на 2.4% - 2.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы в минусе, по азиатским наблюдается заметное снижение.

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС. В то время как цены на энергоносители остаются достаточно высокими, чтобы поддержать спрос в нефтегазовом секторе, на рынках в целом наметился процесс «ухода от риска» - рост волатильности по западным фондовым индексам сопровождается увеличением потока заявок на покупку в секторе американского госдолга.

Ухудшение обстановки на мировых фондовых площадках объясняется негативными для глобальной экономики процессами в сфере международной торговли – президент США Д. Трамп поручил ввести импортные пошлины товары из Китая, после чего китайские власти пообещали принять ответные меры в виде пошлин на импорт из США.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар рубль – по данным технического анализа, после «тестирования» уровня 57.0 возможен «отскок».

В 13:30 мск ожидается решение ЦБ РФ по ключевой процентной ставке, которое может повлиять на динамику курса рубля, если разойдется с прогнозами участников рынка (наиболее вероятным сценарием считается понижение ключевой ставки с 7.5% до 7.25% годовых).