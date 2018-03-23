Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС

Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2280, 2270 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2300, 2310 п.

После нейтрального открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние волатильной консолидации. Этому способствует неоднозначное состояние внешнего фона. Утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть должно поддержать указанный индекс вблизи уровня предыдущего закрытия.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать выход февральской статистики по изменению количества заказов на товары длительного пользования в США (15.30 МСК) и публикация февральских данных по продажам нового жилья за океаном (17.00 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1,02%) и РТС (-0,88%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Участники локальных торгов оказались не в силах игнорировать явное ухудшение внешнего фона, связанное с возобновившимися опасениями начала глобальных торговых войн.

Действительно, уже после закрытия основных торгов в России стало известно, что США введут импортные пошлины в отношении ряда китайских товаров на общую сумму порядка $60 млрд в год. Вместе с тем, вышло сообщение о том, что США освободят страны ЕС и четырех других своих союзников от вступающих сегодня в действие заградительных импортных пошлин на сталь и алюминий. Речь об освобождении от указанных пошлин России, конечно же, не идет. Столь избирательный подход в применении протекционистских мер способен стать стимулом для еще более активной гонки взаимных международных торговых ограничений. Так или иначе, но основные фондовые индексы в Европе и в США вчера сильно просели. Свое негативное влияние на локальный рынок оказало и заметное падение стоимости фьючерсов на нефть. На этом фоне индексы МосБиржи и РТС растеряли весь свой прирост, состоявшийся в минувшую среду.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние бэквордации величиной в 12,7 п., или около 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением на локальном рынке стала сильная просадка стоимости акций угольной компании Распадская (RASP RM, -10,52%), которая состоялась на необычно высоких оборотах. Стимулом для ажиотажных распродаж в указанных бумагах послужило неожиданное решение совета директоров эмитента, который не рекомендовал собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за 2017 год. Парадоксальность указанной ситуации заключается в том, что одновременно состоялась публикация сильных финансовых результатов угольной компании по МСФО за 2017 год. Ее годовая выручка в долларах США возросла на 73%. Кроме того, годовая прибыль «Распадской» пропорционально увеличилась на 72%, до уровня $319 млн.

Отказ от выплаты годовых дивидендов был аргументирован сильной волатильностью цен на уголь в течение двух последних лет и наличием у эмитента масштабных инвестиционных планов, направленных на увеличение мощностей по добыче угля. В ходе утренних распродаж акции «Распадской» сильно подешевели, но пока сумели удержать выше ближайшей значимой поддержки, расположенной в районе 100 руб. Недавняя позитивная среднесрочная техническая картина в этих бумагах оказалась в одночасье сломлена. Скорее всего, они проведут ближайшие торговые дни в состоянии волатильной консолидации.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Магнит (MGNТ RM, -2,24%), Аэрофлот (AFLT RM, -2,03%), МТС (MTSS RM, -2,45%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -2,07%), Полюс (PLZL RM, -2,40%), Yandex clA (YNDX RM, -4,50%).

Еще одним заметным корпоративным событием минувшего дня стала публикация годовой финансовой отчетности компании М.Видео (MVID RM, +3,23%) по МСФО. Ее чистая прибыль за 2017 год увеличилась на 25,4% в рублях. Кроме того, эмитент сообщил о предстоящем поглощении другого крупного отечественного игрока в своем сегменте – компании «Эльдорадо». Сумма указанной сделки составит порядка 45,5 млрд руб., не включая кредитные обязательства ООО «Эльдорадо». Позднее объединенная компания планирует снижать увеличившуюся долговую нагрузку в размере 47 млрд руб. посредством строгой финансовой дисциплины.

Миноритарные акционеры ПАО «М.Видео» получат возможность реализовать свои бумаги в ходе процедуры выкупа по цене 401 руб. Однако акции М.Видео на фоне указанных новостей закрылись намного выше объявленной цены выкупа, достигнув отметки 419 руб.

Интересной внутренней новостью стало сообщение о том, что ФАС России разрешила контролирующему акционеру «АвтоВАЗа» увеличить долю в компании и приобрести более 75% ее акций. Бумаги Автоваз-ао (AVAZ RM, +0,92%), Автоваз-ап (AVAZP RM, +0,08%) в связи с этим торговались заметно сильнее рынка. Добавим, что в результате наметившегося роста продаж отечественный автопроизводитель способен перестать быть убыточным предприятием в течение одного-двух ближайших лет.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с сильным понижением в пределах от 0,6% до 1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,9%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0,8%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 4,3%. Гонконгский Hang Seng потерял 2,8%.

Несмотря на утреннее коррекционное повышение стоимости фьючерсов на нефть, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Вместе с тем, ключевым внешним фактором для локального рынка остается динамика нефтяных контрактов.