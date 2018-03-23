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Дорогая нефть поддержит российские акции


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Американские биржевые индикаторы вчера обвалились на фоне подписания президентом Трампом меморандума «О борьбе с экономической агрессией Китая».

В рамках документа Трамп поручил торговому представителю США в 15-дневный срок представить список товаров из Китая, в отношении которых нужно ввести пошлины, и инициировать иск в ВТО в связи с нарушениями Поднебесной в области защиты лицензирования. По оценкам, пошлины могут затронуть более 100 видов товаров и составить 40-60 млрд долларов. На этом событии Dow Jones потерял 2,93%, NASDAQ упал на 2,43%, а S&P 500 на 2,52%.

Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются около вчерашнего закрытия, а китайский Shanghai Composite теряет 3,3%.

Однако о начале мирового фондового кризиса говорить пока рано. Не отреагировали на решение Трампа ни нефть, ни золото. Более того, сейчас нефть прибавляет порядка процента, торгуясь в районе 69,5 доллара за баррель. Это значит, что пока фондовые рынки не верят, что торговая война с Китаем способна вызвать спад мирового производства и снизить потребность в энергоносителях.

Сегодня российский рынок откроется в полупроцентном минусе, но в дальнейшем весьма вероятен выкуп подешевевших бумаг на фоне дорогой нефти. Прежде всего надо обращать внимание на «нефтянку», которую поддержит нефть, и Сбербанк, где обещания Грефа высоких дивидендов еще не до конца отыграно рынком.

Нефть закрепилась выше сопротивления 67,5 доллара и вполне может осуществить поход на 70 долларов. Котировки сырья поддерживают заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что сотрудничество стран, заключивших соглашение ОПЕК+, продолжится в 2019 году и далее. Рекомендации по нефти сейчас давать довольно трудно – котировки могут сильно двинуться в любую сторону.

Еще более неопределенная ситуация складывается утром с рублем в ожидании решения ЦБ по ставке. Снижение показателя на 0,25 п.п. уже заложено в курсе рубля, но в последние дни появились опасения, что регулятор пойдет на более радикальный шаг. С другой стороны, рубль поддерживает высокая нефть и необходимость уплаты налогов.


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