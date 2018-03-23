Торги в РФ могут начаться со снижения, несмотря на дорожающую нефть

Утро на российском рынке начиналось вполне позитивно, но оптимизм не смог прожить долго. К вечеру накопился негатив, который и привёл индексы в красную зону. Разочаровала «Распадская» (-10,52%), которая увеличила прибыль в 2017 году в 1,7 раза, но совет директоров рекомендовал не уплачивать дивиденды и вернуться к этому вопросу по итогам 2018 года, если цены на угольном рынке останутся благоприятными. «Газпром» (-1,42%) продолжает страдать от европейской солидарности. Вслед за настойчивыми обращениями Лондона можно ожидать и давления на перспективы газовой компании в Европе. Сбербанк (-1,26%) неожиданно лишился первого места по надёжности в России по версии журнала Forbes. «М.Видео» (+3,23%) порадовала ростом чистой прибыли по МСФО в 2017 году на 25,4% до 7 млрд рублей при росте выручки на 8,2%. Кроме того, «М.Видео» предложит несогласным с поглощением «Эльдорадо» акционерам оферту в 401 рублей за акцию. Банк «Санкт-Петербург» увеличил прибыль на 75% до 7,5 млрд рублей. НМТП (+0,13%) снизил прибыль по РСБУ в 2017 году на 25%. ФНС предъявила претензии НМТП на 9,4 млрд рублей, но компания намерена опротестовать данные претензии. Кроме того, стоит отметить, что в лидерах роста и падения оказались «МРСК Центра» (+3,19%), «Башнефть» (+0,78%), ГМК «Норникель» (+0,65%), НЛМК (+0,47%), а также Yandex (-4,5%), «Уралкалий» (-3,25%), «ЭНЕЛ Россия» (-2,78%), «МТС» (-2,45%). Нефтяные бумаги преимущественно снижались, реагируя на коррекцию в нефти. Металлурги тоже преимущественно показали негативную динамику, но можно было ожидать более сильного снижения, поскольку, судя по заявлениям из американской администрации, Россия и Китай могут остаться единственными поставщиками, против которых будут действовать американские заградительные пошлины.

Рубль укреплялся в утренние часы до 56,73 за доллар, но затем долго и настойчиво слабел. Собственно говоря, сам доллар смог немного восстановить свои позиции на глобальном рынке. Негативом для рубля остаётся ситуация с кризисом в отношениях Великобритании и РФ. Премьер-министр Тереза Мэй пытается придерживаться образа «железной леди» и призывает европейских союзников последовать за Лондоном, выслав российских дипломатов, а также «наказать» Россию иными мерами. В пятницу совет директоров ЦБ РФ проведёт заседание, от которого ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов. В целом, как мы и предполагали в начале недели, разрыв в ставках ФРС и ЦБ РФ может сократиться на 50 базисных пунктов. Пока это не угрожает какими-то серьёзными последствиями для рубля, но можно предположить, что российский регулятор начнёт сдерживать свои стремления по дальнейшему смягчению.

Торги в США завершились весьма существенным падением индексов на фоне очередных шагов по разжиганию глобальной торговой войны. Тихо и незаметно индекс S&P 500 ликвидировал свои достижения в текущем году и ушёл в минус. Поскольку ФРС начал смягчать свою риторику или, как минимум, не настаивать на более агрессивном подходе к повышению ставки, то на рынке стала расти убеждённость в том, что доходность по казначейским обязательствам перестанет расти. В четверг она существенно сократилась. По 10-летним казначейским обязательствам США она упала почти до 2,807%. На этом фоне финансовый сектор оказался самым слабым звеном на рынке: Bank of America (-4,14%), Citigroup (-4,11%), J.P. Morgan (-4,17%). Вторым худшим сектором стал промышленный, упав более чем на 3% на очередных фактах развития глобальной торговой войны. Президент США Д. Трамп поручил Минторгу США разработать список китайских товаров на $60 млрд с акцентом на важные для США технологии. Стоит также отметить, что Евросоюз, скорее всего, получит исключения по заградительным пошлинам на сталь и алюминий. Продолжили снижаться бумаги Facebook, потеряв около 2,7%, так как на компанию, возможно, ждёт волна исков со стороны пользователей. Статистика в этот день была весьма неоднозначной. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 3 тыс. до 229 тыс. Индекс цен на жильё за январь вырос на 0,8%. В годовом выражении индекс повысился на 7,3% против 6,5% в декабре. Индекс деловой активности в производстве США подрос до 55,7 п. в марте при ожиданиях 56,0 п. и предыдущем значении 55,3 п. В сфере услуг индекс снизился до 54,1 п. при ожиданиях 56,1 п. и предыдущем значении 55,9 п.

Азиатские рынки негативно отреагировали на новые инициативы Д. Трампа по торговым тарифам для Китая. Инвесторы уходили из рискованных активов в консервативные инструменты, включая золото и казначейские обязательства США. Китай ответил на американские тарифы повышением собственных пошлин на свинину, фрукты и алюминиевый лом в общей сложности на $3 млрд. Опасения дальнейшей эскалации торговой войны давят на бумаги сырьевых производителей. В частности, акции BHP Billiton теряли более 3%. Японскому рынку также мешала иена, которая укрепилась до 104,9 за доллар. Кроме того, инфляция в Японии ускорилась до 1,5% по CPI и 1,0% по базовому CPI. В январе инфляция составляла 1,4% и 0,9% соответственно. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла около 2,806%. К 8:40 (мск) Nikkei 225 – 20569,88 п. (-4,74%), Shanghai Composite – 3153,55 (-3,37%).

Российский рынок начнёт день со снижения, пользуясь ориентирами азиатских площадок. Скорее всего, в минусе будут торговаться бумаги российских металлургов, а вот у производителей сельскохозяйственной продукции можно найти и позитивные моменты. Если КНР будет меньше закупать сельскохозяйственной продукции в США, то у производителей РФ появятся новые возможности. В целом рынок начнёт день в негативном настроении. ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку на 25 базисных пунктов, но в дальнейшем может быть менее агрессивным, поскольку разрыв между ставками ЦБ РФ и ФРС начнёт негативно влиять на отечественную валюту.