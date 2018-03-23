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Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня в ожидании решения ЦБ


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня. Решение ЦБ РФ по ключевой ставке может увеличить диапазон колебаний на валютном рынке РФ.

 

Открытие рынка ожидается с несущественным отклонением по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2285 пунктов, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2280 и 2270, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2300 и 2310 пунктов, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Учитывая, что нефть утром торгуется чуть выше, чем в четверг вечером, за курс рубля в начале торгов можно не опасаться, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

"На рынке может быть пониженная активность до момента решения ЦБ РФ по ключевой ставке. До сих пор сохраняется интрига, на сколько именно она может быть понижена. Мнения рынка разделились между вариантами снижения на 0,25 и 0,5 процентного пункта. Ожидаемый дневной диапазон для доллара— 56,7-57,8 рубля, для европейской валюты — 69,7-71,2 рубля", - оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов упали на 2,4-2,9% на опасениях глобальной торговой войны после подписания президентом США Дональдом Трампом меморандума "О борьбе с экономической агрессией Китая".

Азиатские биржи с утра снижались на 1,5-4,5%, в том числе японский Nikkei 225 - на 4,5%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 3,9%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра понижались на 0,6-1%.

Нефть марки Brent на утренних торгах колебалась в цене в районе 69,5 доллара за баррель.

Курс евро колебался на уровне 1,2340 доллара против 1,2302 доллара на закрытии предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ В РФ

Рынок акций РФ в четверг закрылся в минусе на фоне снижения цен на нефть и опасениях торговых войн. Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 1,02% - до 2285,76 пункта, индекс РТС - на 0,88%, до 1258,89 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 0,37 рубля - до 57,25 рубля, евро - на 0,26 рубля, до 70,45 рубля.

 

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