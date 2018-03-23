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"М.Видео" покупает "Эльдорадо": группа станет одним из крупнейших публичных ритейлеров в мире в своем сегменте


Рынки
Силуэты
Аналитики ФГ БКС
 
Результаты "М.Видео" за 2017 г. выглядят очень сильными, учитывая по-прежнему непростую ситуацию на рынке.

Таким образом, розничная модель, подразумевающая оптимизацию затрат и инвестиции в цены, по всей видимости, доказывает свою эффективность даже в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

М.Видео опубликовала результаты за 4К17 и 2017 г. по МСФО и провела День инвестора. Выручка выросла на 8.2% г/г в 2017 г. из-за роста сопоставимых показателей и впечатляющей динамики онлайн продаж (15.7% всех продаж против 12% в 2016 г.). EBITDA выросла на 14.0% в 2017 г. благодаря эффективному контролю за расходами. Рентабельность по EBITDA составила 6% – рекордный уровень за три года. Чистая прибыль увеличилась на 25.4% в 2017 г., в то время как рентабельность чистой прибыли составила 3.5% в 2017 г. против 3% в 2016 г. М.Видео сохраняет лидерство на рынке бытовой техники в РФ с долей рынка 17.1% в 2017 г. Отметим также, что доля в сегменте онлайн продаж достигла рекордного уровня и составила 14.1% по итогам года.

Уверенный рост прибыли – позитивно для дивидендов. Группа Сафмар, вероятно, направит дивиденды, полученные от М.Видео, на выплату долга, привлеченного в рамках приобретения контрольного пакета М.Видео. Таким образом, дивидендные перспективы компании улучшились. Мы считаем, что успешная розничная модель позволит компании извлечь выгоду из постановления спроса на бытовую технику, что позитивно отразиться на динамике выручки и дивидендах.

Озвучены условия сделки по покупке 100%-ной доли Эльдорадо

Сумма сделки составит RUB 45.5 млрд, за вычетом долга Эльдорадо. Компания воспользуется кредитом от ВТБ на RUB 40.0 млрд в дополнение к собственным средствам для финансирования сделки. Соотношение Чистый долг/EBITDA объединенной компании должно составить 1.5x на конец 2018 г. Компания планирует постепенно снижать соотношение до 0.5x на конец 2020 г. Выручка объединенной компании, как ожидается, превысит RUB 450 млрд в 2022 г., в результате чего группа станет одним из крупнейших публичных ритейлеров в мире в своем сегменте. ВОСА по потенциальной сделке состоится 13 апреля 2018 г.

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