Пропускная способность российских нефтепроводов не используется в полной мере

После заключения соглашения с OПЕК объемы добычи снизились на 300 000 баррелей в день. Аналитики Thomson Reuters ожидают, что в 2018 году объем добычи останется без изменений или даже упадет из-за возможного истощения разведанных нефтяных месторождений.

Как и в 2016 году, сегодня Россия имеет возможность ощутимо повысить уровень добычи в короткие сроки, однако санкции Евросоюза и уход иностранных нефтяных компаний с российского рынка могут значительно замедлить этот процесс.

Пропускная способность российских нефтяных трубопроводов не используется в полной мере, например, трубопровод «Дружба», проходящий через территории Белоруссии, Чехии, Германии и Польши в 2017 году использовался только на 50%.

Строительство новых трубопроводов в Сибири позволило России значительно укрепить экономические связи с азиатскими странами. Кроме того, неиспользуемая, на данный момент, емкость российских трубопроводов может служить дополнительным аргументом в разрешении внешнеполитических споров и обеспечивать энергетическую безопасность страны.

К 2017 году Россия значительно нарастила экспорт сырой нефти, до 5 миллионов баррелей в день. Это на 14,7% выше, чем в 2013 году. Важно отметить, что для домашнего рынка это не имело значительных последствий, в 2017 на переработку уходило 5,57 миллионов баррелей в день, что всего на 1,2% меньше показателя 2014 года.

Доля российской сырой нефти на китайском рынке в 2017 году составила 14%, для сравнения – в 2012 году этот показатель был на уровне 9%.

В 2018 году ожидается сокращение отгрузки сырой нефти из балтийских и черноморских портов на 14,7 и 3,7 миллионов тонн соответственно, по сравнению с 2017. Это связано с более высокой доходностью азиатских рынков и ростом показателей домашней нефтепереработки.

В обозримом будущем Россия останется один из лидеров по объему нефтедобычи, в первую очередь это связано с зависимостью российской экономики от нефтяного экспорта.