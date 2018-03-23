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Мнения аналитиков

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При снижении ставки ЦБ на 50 б.п. доходности ОФЗ могут двинуться вниз еще на 7-10 б.п.


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
В четверг кривая ОФЗ вновь стала объектом активных покупок на фоне более мягкой, чем ожидалось участниками рынка, риторики ФРС одновременно с повышением ставки Fed Funds до 1.50-1.75%.

Особым спросом пользуется середина кривой: бумаги срочностью от 3 до 6.5 лет потеряли 5-7 бп по доходности, в то время как движение вниз коротких и длинных бумаг не превысило 3-4 бп. На этом фоне доходность 10-летнего бенчмарка 26212 (янв.28) остановилась на символических 7.0%.

Сегодня рынок ОФЗ, безусловно, затаит дыхание перед оглашением итогов заседания ЦБ (13:30 мск). Некоторые участники ожидают снижения ставки сразу на 50 бп, несмотря на весьма устойчивый консенсус на рынке, предполагающий снижение лишь на 25 бп (мы придерживаемся аналогичного мнения). В случае реализации подобного, более агрессивного сценария мы ожидаем движения доходностей вдоль всей кривой ещё на 7-10 бп вниз. Снижение ставки на ожидаемые 25 бп не должно оказать существенного влияния на долговую кривую.


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