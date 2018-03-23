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Коррекция рынков не повлияет на решение ЦБ РФ


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
На фондовом рынке в пятницу наблюдается отрицательная динамика.

Индекс Московской биржи теряет 0,6%, вновь опустившись ниже 50-дневной средней. Почти все основные бумаги торгуются в красной зоне.

Главная причина падения — внешний фон. Обвал произошел на площадках АТР: японский Nikkei упал на 4,5%, до минимума с сентября прошлого года. Между США и Китаем, а также другими странами разгорается очередное сражение торговой войны. Американские акции снижались накануне, и сейчас фьючерсы на отрицательной территории.

Я ожидаю, что торги в России завершатся умеренными потерями, в пределах 1% по индексу Мосбиржи. Однако техническая картина складывается в пользу продолжения коррекции, целью которой на предстоящей неделе видится уровень 2200 п. Хуже рынка будут акции банков. Хотя фундаментального негатива в них нет, в краткосрочном плане они выглядят перекупленными. Бумаги сырьевых компаний поддерживает рост цены на нефть. 

Сегодня состоится заседание совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет понижена до 7,25% годовых. Коррекция рынков, на мой взгляд, не повлияет на решение ЦБ, поскольку она пока не принимает угрожающих масштабов. На денежном рынке ставки уже на 0,1–0,2 п.п. ниже вчерашних. Это говорит о том, что игроки ожидают снижения ставки на 0,25 п.п.

Ситуация с рублевой ликвидностью хорошая, но я не ожидаю, что на фоне смягчения монетарной политики все свободные деньги банков будут брошены на покупку валюты.

Цена на нефть вновь подбирается к $70 за баррель Brent и, вероятно, удержится на этом уровне на следующей неделе, поэтому крупные игроки сейчас не будут покупать валюту в больших объемах: на внутреннем рынке усилится спрос на рублевые займы и кредиты. Ожидаю, что пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 57–58,50 до конца следующей недели.

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