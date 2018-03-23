Заседание ЦБ по ставке: на шаг ближе к нейтральному уровню

Динамика основных экономических показателей с начала февраля позволяет нам ожидать снижения ставки как минимум на 25 бп. 23 марта.

23 марта ЦБ проведёт первое заседание по ключевой ставке после выборов. Предстоящее заседание - опорное, то есть оно будет сопровождаться преконференцией Набиуллиной и публикацией ежеквартального доклада о денежно-кредитной политике.

Мы считаем, что ряд факторов создают пространство для снижения ключевой ставки с ее текущего уровня в 7.5%:

Инфляционные ожидания, один из ключевых параметров для ЦБ, снизились на 50 бп с прошлого заседания до нового исторического минимума в 8,4%.

График 1: Инфляционные ожидания продолжают снижаться

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Инфляция также сохраняется около исторических минимумов (2,2% по итогам февраля). В течение 6 месяцев подряд сезонно сглаженные среднемесячные значения инфляции оставались ниже 0,32% (уровень, соответствующий целевому значению инфляции в 4% по итогам года).

График 2: Инфляция месяц к месяцу, 3-месячная скользящая средняя, сезонно сглаженные значения

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Хотя Банк России довольно независим, он может быть склонен снизить ставку сразу после президентских выборов. В своём недавнем обращении к Федеральному собранию Путин указал на то, что ожидает поддержки для экономического роста от политики ЦБ.

Совокупность перечисленных факторов формирует предпосылки и для агрессивного снижения ставки на 50 бп до 7%. Но мы видим ряд факторов, которые не позволят ЦБ пойти на такой шаг.

Как и на прошлом заседании (9 февраля), которое происходило на фоне распродаж на глобальных финансовых рынках, не вполне благоприятный внешний фон может помешать ЦБ снизить ставку сразу на 50 бп. Рост геополитической напряжённости (тема торговых войн, ухудшение отношений с Великобританией и новые американские санкции в отношении ряда физических лиц) привели к возросшему давлению на рубль по сравнению с прочими валютами развивающихся стран. Резкое снижение ставки может спровоцировать излишнее давление на рубль.

ЦБ внимательно следит за изменением поведения населения и его переходом от сберегательной к потребительской активности. Розничное кредитование в последнее время демонстрировало высокие темпы роста (13.9% г/г в январе). Реальные заработные платы продолжают расти (6.2% г/г в январе) и этот тренд сохранится, учитывая значительный рост заработных плат в государственном секторе перед выборами.

Мы считаем, что 23 марта ЦБ снизит ставку до 7.25%, вплотную приблизив ее к нейтральному уровню, который находится между 6 и 7% по оценкам ЦБ. Итоги заседания, вероятно, будут носить нейтральный характер для валютного рынка. Учитывая, что динамика инфляции остается очень слабой, несмотря на восстановление потребления,