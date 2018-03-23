Перспектива торговой войны обрушила финансовые рынки

Он назвал эти тарифные меры компенсацией за предполагаемую кражу интеллектуальной собственности у американских компаний (в США было проведено соответствующее расследование, которое выявило факты принуждения китайской стороной американских компаний по локализации их технологий в Китае для осуществления производства, кроме того, некоторые китайские компании инвестируют в американские с целью получения доступа к технологиям). В своем заявлении Д. Трамп еще раз отметил огромный торговый дисбаланс с Китаем (в размере 375 млрд долл.) с намерением по реализации мер для его сокращения, по крайней мере, на четверть. В качестве одной из причин такого дисбаланса президент США называет несправедливую разницу в импортных пошлинах (так, на автомашины 2% в США против 25% в Китае).

Появление этой новости вызвало опасения масштабной торговой войны с Китаем. Индекс S&P упал на 2,5%, достигнув недавнего локального минимума, но теперь это произошло на уровне 150-дневной скользящей средней (а не 100-дневной, как тогда), поэтому отскок от него вверх, скорее всего, не будет таким сильным. Ответ Китая оказался неожиданно сдержанным: введены повышенные пошлины (15-25%) на стальные трубы, фрукты, вино, свинину и переработанный алюминий, импортируемые из США (на сумму всего 3 млрд долл. в год). Позитивным фактором является временное, до мая, освобождение ЕС, Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи от недавно объявленных пошлин на сталь и алюминий.

Как следствие, в ходе сегодняшних торгов вероятно некоторое восстановление утраченных позиций американских акций.