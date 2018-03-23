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Развивающиеся рынки после ралли: оптимальный фон для России


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Мы проанализировали фундаментальные показатели развивающихся рынков после впечатляющего ралли 2017 года и делаем вывод о том, что сейчас развивающиеся рынки оценены более или менее справедливо, и ралли, скорее всего, сможет продолжиться лишь в случае дальнейшего повышения прогнозов прибыли.

Мы считаем, что именно такой фон нужен российским акциям для возобновления роста. В отличие от других развивающихся рынков у России мощные фундаментальные показатели в виде снижающейся стоимости капитала и дальнейшего пересмотра прогнозов прибыли за счет более высоких цен на нефть. В то же время, поскольку развивающиеся рынки не переоценены, вывод значимого объема денег из этого класса активов представляется нам маловероятным. Это снижает риск оттока капитала из фондов категории GEM, на которые приходится треть российских акций в свободном обращении, что могло бы повлечь за собой падение российских акций.

Ралли на развивающихся рынках было обусловлено пересмотром прогнозов прибыли. С 2011 года прибыль компаний развивающихся рынков постоянно расходилась с начальными ожиданиями рынка. Также рост ВВП развивающихся рынков постоянно оказывался ниже начальных прогнозов МВФ. В 2011 году МВФ прогнозировал долгосрочный рост ВВП развивающихся стран в 6,5%, теперь прогноз - 5,0%. Тем не менее с начала 2017 года эта тенденция развернулась и аналитики начали повышать свои оценки. Разворот этой тенденции сыграл исключительно важную роль в недавнем ралли на развивающихся рынках.

Развивающиеся рынки выглядят справедливо оцененными после ралли. Развивающиеся рынки выглядят недорого при коэффициенте "цена/прибыль" в 12,5, только на 10% выше исторического среднего, что также соответствует 25%-му дисконту к развитым рынкам. Дальнейшее повышение мультипликаторов маловероятно, и для продолжения роста акциям развивающихся рынков необходимо новое повышение прогнозов прибыли. 

Текущие оценки развивающихся рынков поддерживают привлекательность России для покупателя. Улучшение макроэкономических показателей развивающихся рынков уже учтено в цене акций, чего нельзя сказать о сильных фундаментальных показателях России. Хотя большинство экономик мира переходит к ужесточению денежно-кредитной политики, в России процентные ставки продолжат снижаться в обозримом будущем. Стоимость капитала в России также будет снижаться, что поддержит повышение оценочных коэффициентов. Помимо этого высокие цены на нефть предполагают пересмотр прогнозов прибыли в сторону повышения, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.


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