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На рынок надвигается идеальный шторм по имени Трамп


Рынки
Павел Пахомов
Павел Пахомов
руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи
 
К величайшему нашему сожалению вчерашний день оправдал худшие опасения многих аналитиков.

Рынок свалился в штопор и потерял почти 3% от своей капитализации. Хотя поначалу казалось, что пронесет. Хотя индексы с самого старта торгов и ушли в минус с потерей около 1%, но все же явно не спешили уходить еще ниже. Более того, в какой-то момент показалось, что у нас есть шансы на восстановление. Где-то в течение первого часа торгов наблюдались робкие попытки выкупить достаточно хорошо просевшие акции. Однако это была всего лишь иллюзия.

После некоторых колебаний индексы пошли ниже и в итоге закрылись на минимумах дня. Потери оказались велики и, главное, весьма болезненны. Минус 700 пунктов по индексу DJIA-30 это, конечно, не рекорд, но это очень много. А главное - сейчас все дружно начали смотреть на уровни, от которых пойдут технические сигналы к закрытию позиций из-за смены глобального тренда. До них осталось всего ничего - по индексам Dow Jones и S&P500 около 2,5 процентов. То есть еще один день такого же падения и управляющие крупнейших фондов получат сигнал - strong sell. И даже страшно подумать, что тогда мы можем увидеть!

В отраслевом разрезе картина также весьма мрачная - падало все за исключением защитных акций коммунального сектора. Но на то они и защитные, чтобы не падать в такой ситуации. 

Хуже всех выглядели акции промышленных компаний, что в принципе тоже объяснимо - слишком уж сильно они взлетели во время Трампоралли и им вообще-то давно надо было скорректироваться. 

Зато акции потребительского сектора оказались по крайней мере вчера гораздо более устойчивыми к потрясениям и потеряли в среднем чуть ли не в 2 раза меньше, чем все остальные - «всего» 1,4%. Относительно хорошо чувствовали себя сигаретные гиганты - Philip Morris (PM, -0,08%) и Altria Group (MO, +0,65%). Но оно и понятно - участники рынка нервно курят и заодно как всегда в таких ситуациях принимают таблетки (крупнейшая сеть американских аптек Walgreens Boots Alliance  (WTA, -0,66%)  также пострадала вчера незначительно).

Короче, под каток медведей попали вчера практически все за редким исключением. Даже на супер привлекательные акции Microт Technology (MU, -3,52%) в преддверии выхода квартальной отчетности не нашлось покупателей. И, кстати, после выхода отчетности, которая оказалась просто-таки блестящей, инвесторы провалили акции еще больше и падение к полудню пятницы достигло уже почти 7%.

Ожидания рынка 23 марта

Вы этого давно хотели? Ну, так получите! Все, кто мечтал купить акции подешевле, могут радоваться. Акции дешевеют прямо на глазах и становятся все привлекательнее и привлекательнее. Однако, боюсь, что ситуация может развернуться совсем в другую сторону и вполне возможно уже в самые ближайшие дни все приверженцы стратегии «buy the dips» (выкупай провалы), которая была основной спекулятивной стратегией в последние лет 5 начнут массово пересматривать свое отношение к рынку. 

Обстановка на мировых рынках в пятницу 23 марта крайне нервозная. Азиатские фондовые рынки в ходе своей торговой сессии рухнули куда-то в пропасть. Японский Nikkei-225 потерял 4,5% от своей вчерашней стоимости, а китайский Шанхай - 3,4;%. Чуть меньше,  но все равно более 2% просели остальные азиатские рынки. На европейских рынках текущее развитие событий тоже не сулит пока ничего хорошего. Все они дружно открылись на отрицательной территории и с самого открытия дружно с ускорением летят вниз, теряя более 2%. Аналогичная картина наблюдается и по фьючерсам на основные американские индексы. Здесь успокаивать пока может только одно - падение пока не превышает 1%. Может все еще успокоится? Хотя шансов на спокойствие по правде говоря не очень много.

Так что в любом случае можно сейчас констатировать, что рынки попали сейчас в зону жесткой (но пока не жесточайшей!) турбулентности и вполне возможно надо готовиться к худшему. Поэтому рекомендация всем пересмотреть свои инвестиционные портфели и подумать о том, как вы будете действовать в случае негативного развития событий в ближайшие дни. А пожелать на сегодня можно только одного - всем спокойной торговли.

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