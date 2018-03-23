Dropbox привлечет на $150 млн больше, чем ожидалось

Первоначально планировалась размещать акции по $16–18, потом из-за огромного количества заявок ценовой диапазон увеличили до $18–20 за акцию, однако конечная стоимость акций оказалась еще выше. Переподписка оказалось существенной, поэтому Dropbox привлечет почти на $150 млн больше, чем предполагал план.

Из привлеченных $750 млн сама компания получит $563 млн, остальные деньги уйдут основателям и венчурным инвесторам. $563 млн должно хватить компании для того, чтобы развить существующую торговую линейку и составить Google, Microsoft и Apple конкуренцию в индустрии облачного хранения.

Стоимость компании определена в $9,2 млрд, что ниже оценки, полученной ею в прошлом раунде, однако это не отпугивает инвесторов, которые хотят поучаствовать в крупнейшем технологическом IPO текущего года. Считаю, что в первый день торгов Dropbox сможет прибавить в цене 50%, преодолев отметку в $30 за акцию.

Ожидаю, что по истечении трех месяцев акции компании прибавят 60–70% от цены размещения.