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К концу года Банк России снизит ставку до 6,5%


Рынки
Антон Покатович
Антон Покатович
главный аналитик Бинбанка
 
По итогам заседания Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. Риторика регулятора, на наш взгляд, остается умеренно мягкой и испытала лишь некоторое «сглаживания».

Так, ЦБ несколько изменил свое отношение к историческим минимумам в уровнях инфляции, которые в январе-феврале 2018 года составили 2,2%. Дефляционные факторы, особенно четко просматривающиеся в продовольственной инфляции и ранее считавшиеся лишь временным явлением, по мнению Банка России, на данный момент приобретают характер «структурных изменений», чье действие будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию в более длительной перспективе. В результате, по мнению регулятора, инфляция в 2018 году составит 3-4%, что весьма близко к таргетам ЦБ. 

Несмотря на отмеченные выше смягчения во взглядах регулятора на рост потребительских цен, ЦБ отметил наличие проинфляционных рисков, связных с рынком труда и ростом заработных плат. Полагаем, что в дальнейшем данные макроэкономические факторы будут находиться под пристальным вниманием Банка России. Важным является тот факт, что в настоящий момент ЦБ не видит существенных рисков ускорения инфляции, генерируемых «взрывной» динамикой роста сектора потребительского кредитования. Полагаем, что именно в потребительском кредитовании регулятор видит способ активизации потребительского спроса, который будет способствовать дельнейшему росту экономки.

Также несмотря на заявления ЦБ о наличии возможности по ускоренному переходу к нейтральной денежно-кредитной политике (до конца 2018 года) за счет стабилизации инфляции, неназванным остается конкретный уровень «нейтральной» ключевой ставки. Формулировка в виде коридора «6-7%» по итогам заседания не получила конкретизации.

В результате с учетом текущего снижения ставки до уровня 7,25%, мы ожидаем, что Банк России продолжит последовательное смягчение денежно-кредитной политики. В рамках нашего базового прогноза полагаем, что ключевая ставка до конца 2018 года может быть снижена еще как минимум на 75 б.п. - до уровня 6,5% к концу года.

 

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