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Рубль отвязался от нефти, что ему поможет?

Аналитика
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Курс рубля к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе не демонстрировал единой динамики под влиянием разнонаправленных факторов.

Стоимость нефти обновила максимум с конца января, начав тестирование психологически значимого уровня 70 долларов за баррель сорта Brent. С другой стороны увеличилось бегство от риска на глобальных финансовых площадках на фоне роста опасности торговых войн. Это компенсировало эффект дорогой нефти для российской валюты, и рублевая цена черного золота обновила многонедельные максимумы на отметке 4 тысячи рублей за баррель.

На этом фоне доллар по итогам рабочей недели вечером в пятницу терял около 30 копеек до уровня 57,2 рубля, а евро - около 5 копеек до 70,6 рубля.

Рубль между геополитикой и нефтью

Рубль начал торговую неделю снижением к основным резервным валютам. Негатив для рубля приходил от геополитики. ЕС всерьез рассматривает заявления Британии о возможной причастности российской стороны к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и призывает Москву ответить на поставленные Лондоном вопросы и раскрыть ОЗХО все данные по программе "Новичок". 

Отток долларовой ликвидности в недавно выпущенные Минфином евробонды поддерживали спрос на доллары и евро на российском рынке.

В то же время, нефть после просадки в начале недели пошла в рост на фоне заявлений принца Саудовской Аравии, министра обороны королевства Мухаммед бен Салмана о том, что в случае появления у Ирана атомной бомбы Саудовская Аравия незамедлительно начнёт собственную ядерную программу с военной составляющей.

Участники рынка также реагировали на обвал добычи нефти в Венесуэле. Из-за экономического кризиса объем добычи в стране сократился в феврале на 544% по сравнению с январем и почти вдвое с начала 2005 года - до 1,55 миллиона баррелей в сутки.

В то же время, рубль практически игнорировал нефтяной фактор, оставаясь под давлением общего снижения спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов. Геополитический фактор из-за "дела Скрипаля" также вносил свою лепту в раскорреляцию рубля и нефти.

Фактор президентских выборов в РФ оказался нейтральным для рубля в силу предсказуемости его итогов. Однако поздравления лидерами ведущих мировых держав Владимира Путина с победой на президентских выборах отчасти смягчило геополитический накал.

Нефтяные котировки в конце недели пошли на рекорд, попытавшись закрепиться на уровне 70 долларов. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 марта, снизились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 428,3 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 2,6 миллиона баррелей.

Однако на пути роста рубля опять встал внешний негатив. ФРС США в среду ожидаемо повысила базовую ставку до 1,5-1,75% годовых, но при этом заявила о планах еще два раза поднять ее в этом году, тогда как многие эксперты ожидали еще минимум три повышения.

Таким образом, страхи резкого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США в этом году несколько ослабли, однако плановое ужесточение идет, и рубль, как и другие валюты развивающихся рынков, остался под давлением.

Под занавес недели давления на рисковые активы добавили страхи по поводу торговых войн между США и их торговыми партнерами.

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

В пятницу министерство коммерции КНР опубликовало список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер на действия США.

Ранее в марте США объявили о введении ввозных пошлин на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Как заявил Трамп, пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки" и будут действовать длительное время. Пекин в ответ призвал Вашингтон как можно скорее отменить эти пошлины, указав, что они наносят вред как другим странам, так и самим США. 

Для Евросоюза и для ряда других стран Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая, пока будут обсуждаться альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США.

Прогнозы

В итоге рубль похоже совсем отвязался от нефти. Ее рост до 70 долларов прошел почти незамеченным, в результате чего рублевая цена черного золота перешагнула психологический рубеж в 4 тысячи рублей за баррель. Это негативный сигнал для дальнейшей динамики рубля, у которого пропал драйвер роста.

В то же время, локально поддержку ему может на следующей неделе оказать пик налоговых выплат марта (на фоне спроса на рублевую ликвидность), а также сохранение спроса на рублевый долг.

Ожидаемое решение ЦБ РФ по ключевой ставке прошло незамеченным для рубля. Однако сдержанное снижение показателя (на 0,25 процентных пункта) и более мягкие решения ФРС США по ДКП сохраняет carry trade в пользу рубля.


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