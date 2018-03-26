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Три фактора "за" и одни "против" укрепления рубля


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В пятницу, 23 марта, торги на внутреннем валютном рынке завершились ростом по рублёвым парам.

Курс американского доллара повысился на 0,08%, до 57,29 руб., курс евро – на 0,40%, до 70,73 руб. 

В начале торгов пара доллар/рубль повышалась до 57,34 руб. на фоне падения стоимости нефти марки Brent до $68,84 за баррель. С повышением цен на нефть и общим ослаблением американской валюты пара доллар/рубль упала до 56,98 руб., а пара евро/рубль снизилась с 70,77 руб. до 70,37 руб. 

Стоимость нефти подскочила на 2,5%, до $70,54 за баррель. Росту котировок способствовали несколько факторов: расширение санкций против Ирана со стороны США, а также призыв министра энергетики Саудовской Аравии продолжать работу с производителями вне ОПЕК по сокращению объёма добычи нефти на 2019 год.

На американской сессии рубль не смог воспользоваться подорожанием нефти, поскольку инвесторы переводили деньги в защитные активы на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп объявил об импортных тарифах на китайские товары на $50 млрд. По итогам дня курс доллара вырос до 57,29 руб., курс евро – до 70,73 руб.

Реакция участников рынка на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых, была слабой, поскольку решение регулятора было учтено рынком. 

В понедельник, 26 марта, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,31%, доллар торгуется в минусе ко всем основным валютам, кроме йены. Сегодня рубль будут поддерживать несколько факторов: стоимость нефти марки Brent выше $70 за баррель, ежедневное повышение индекса RGBI, а также пик налоговых платежей, который приходится на 26 марта 2018 года, то есть на этот понедельник.  

Следим за динамикой фондовых индексов, а также за японской йеной и швейцарским франком. Уход от риска негативно скажется на рубле даже при вышеперечисленных факторах. Я рассматриваю восстановление курса доллара до 57,54 руб., курса евро – до 71,00 руб.

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