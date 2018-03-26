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Ожидаемая отчетность "Русгидро" и ФСК ЕЭС может привлечь внимание к сектору электроэнергетики


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В пятницу, в то время как на мировых рынках сохранялась высокая волатильность, по некоторым из российских высоколиквидных бумаг было отмечено повышение.

Так, акции Газпрома (GAZP) подорожали на 1.8%, Аэрофлота (AFLT) – на 1.2%, Московской биржи (MOEX) – на 0.9%, Северстали (CHMF) – на 0.5%. Тем временем в минусе закрылись ММК (MAGN, -2.8%), Башнефть (BANE, -2.2%), МТС (MTSS, -1.5%), ВТБ (VTBR, -1.3%). Рынок в целом, судя по динамике индекса РТС, перешел в фазу консолидации. Неопределенность в отношении сферы международной торговли заставляет инвесторов сокращать лимиты по акциям развитых стран, но рассматривать российский рынок как «защитный» они пока не готовы (несмотря на выход фьючерсов на нефть Brent в область трехлетнего максимума и суверенный рейтинг РФ инвестиционного уровня от двух из «большой тройки» международных рейтинговых агентств). 

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, Коршуновский ГОК (KOGK) подешевел на 5.1%, ОПИН (OPIN) – на 4.3%, ДВМП (FESH) – на 4.2%, Распадская (RASP) – на 3.5%.

Фондовые индексы США понизились еще на 1.8% - 2.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в минусе, по азиатским также продолжается снижение.

Продолжение консолидации по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. Повышенная волатильность на западных фондовых площадках пока препятствует притоку капитала на рынки акций в целом, включая развивающиеся – фондовый индекс MSCI EM в пятницу понизился на 2%. 

Тем временем ожидаемая сегодня отчетность по МСФО РусГидро (HYDR) и ФСК ЕЭС (FEES) за 2017 год может привлечь внимание участников рынка к сектору электроэнергетики.

На валютном рынке, по данным технического анализа, в начале торгов возможна консолидация в диапазоне 57.0-57.3 по паре доллар-рубль.


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