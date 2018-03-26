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Участники срочного рынка продолжают негативно оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС


Рынки
Манжос Виталий, ИГ 'Норд-Капитал'
Виталий Манжос
старший риск-менеджер ИК "Норд Капитал"
 
Мы ожидаем нейтрального старта торгов в России с несущественным отклонением по индексу МосБиржи, вблизи отметки 2285 п.

Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2270, 2260 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2300, 2310 п.

После нейтрального открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние волатильной консолидации. Этому способствует весьма неоднозначное состояние внешнего фона и сохраняющаяся внешнеполитическая напряженность. 

Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов станется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent, которые пока продолжают удерживаться выше важного уровня $70 за баррель. 

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,01%) и РТС (+0,20%) завершили торги с незначительным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они сумели нивелировать свою существенную утреннюю просадку при поддержке существенно подорожавших фьючерсов на нефть сорта Brent. Некоторую поддержку локальному фондовому рынку также оказало известие о том, что ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 7,25% годовых.

Несмотря на указанные позитивные факторы, локальные «быки» ограничились лишь выкупом утренней просадки по индексу МосБиржи, которая состоялась в результате выборочного спроса в отдельных акциях. Их вечерняя неуверенность была связана с негативной динамикой основных фондовых индексов в Европе и в США. Свою негативную роль сыграло и продолжившееся осложнение внешнеполитической обстановки, связанной с так называемым «Делом Скрипалей». Несмотря на то, что причастность России к этому инциденту не доказана, совет ЕС принял решение об отзыве из РФ посла Евросоюза для консультаций. Кроме того, отдельные европейские страны рассматривают возможность высылки российских дипломатов под тем же предлогом.

В целом же стоит отметить, что «дело Скрипалей» послужило стимулом для явного укрепления пошатнувшегося было единства США и отдельных стран Старого Света в вопросе необходимости продолжения экономического и политического давления на Россию.         

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние бэквордации величиной в 13,1 п., или около 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.

На фоне символического падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением на локальном рынке стало продолжившееся падение стоимости акций угольной компании Распадская (RASP RM, -3,49%). Явное разочарование инвесторов и спекулянтов в этих бумагах связано с неожиданным решением совета директоров эмитента, который рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2017 год. Между тем, согласно свежей отчетности, годовая прибыль «Распадской» по МСФО увеличилась на 72%, до уровня $319 млн.      

Акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -1,10%) заметно подешевели на фоне публикации аудированных результатов деятельности эмитента за 2017 год в соответствии со стандартом МСФО. Среди многочисленных операционных и финансовых показателей, наиболее значимыми для инвесторов и спекулянтов стали неприглядные данные по размеру чистой прибыли. Она сократилась в рублях на 41,66% по итогам 4 квартала и на 34,68% за весь 2017 год. Указанные данные выглядят еще более тревожными на фоне недавней смены крупнейшего акционера «Магнита». Теперь им стал банк ВТБ.  Связи с этим возрастают риски того, что текущие проблемы торговой сети будут решаться в основном за счет масштабных финансовых вливаний. А это не всегда идет на пользу даже столь крупному бизнесу.       

Акции Сбербанк-ао (SBER RM, -1,32%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0,47%) продемонстрировали неоднозначную динамику на фоне слухов о том, что кредитная организация может продать свой прибыльный зарубежный актив за $5,5 млрд. Речь идет о турецком Denizbank, который был приобретен в 2012 году за $3,5 млрд. Помимо финансовой выгоды подобная сделка существенно снизит текущие санкционные риски «Сбербанка». Умеренный спрос в неголосующих привилегированных акциях банка был связан с ожиданиями увеличения дивидендных выплат по ним  в случае, если указанная сделка состоится.

Акции М.Видео (MVID RM, +5,04%) продолжили масштабное повышение, наметившееся после недавней публикации финансовой отчетности эмитента по МСФО. Его чистая прибыль за 2017 год увеличилась на 25,4% в рублях. Кроме того, компания «М.Видео» сообщила о предстоящем поглощении другого крупного отечественного игрока в своем сегменте – компании «Эльдорадо». Сумма указанной сделки составит порядка 45,5 млрд руб., не включая кредитные обязательства ООО «Эльдорадо».

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, +1,79%), Лукойл (LKOH RM, +0,45%), Аэрофлот (AFLT RM, +1,18%), МосБиржа (MOEX RM, +0,95%), Polymetal (POLY RM, +1,61%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с сильным повышением в пределах от 0,9%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного пятничного прироста подешевели на 0,2%. Фьючерсы на золото понизились в цене на 0,25%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,4%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,6%.

С учетом слабого пятничного закрытия рынка акций в США и сильного повышения стоимости фьючерсов на нефть, состоявшегося в конце прошлой недели, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное.


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