FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

При благоприятном раскладе индекс Мосбиржи может прибавить сегодня 1-1,5%


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Американские фондовые индексы не особо пытались в пятницу удержаться в положительной зоне и по итогам дня упали примерно на 2%, продолжая отыгрывать опасения начала полномасштабной торговой войны.

Но коррекция вверх назрела: после 10 сессий почти непрерывного падения рынки США должны отскочить хотя бы на фиксации прибыли по коротким позициям. Не исключено, что такой отскок мы увидим сегодня – сейчас фьючерсы на американские индексы уверенно прибавляют порядка процента.

В районе 0,5% составило снижение фьючерсов на российские «голубые фишки» и индекс РТС в пятницу на вечерних торгах, но сегодня с утра этот негатив будет нивелирован.

С другой стороны, закономерно корректируется нефть, росшая на прошлой неделе без существенных поводов. Сейчас за бочку «черного золота» дают около 70,2 долларов. Это очень хороший уровень для российских акций, но если тенденция к снижению нефтяных котировок будет продолжена, то давление на отечественные бумаги будет возрастать. Пока мы не видим причин для дальнейшего подъема нефти, однако, она вполне может расти и без драйверов.

В субботу по западным СМИ прошла информация, что порядка 20 европейских стран намерены выслать российских дипломатов в знак осуждения России в «причастности» к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля. Скорее всего, такое решение преследует, прежде всего, цель сбить начавшиеся со стороны ряда европейских держав разговоры о необходимости отмены антироссийских санкций. Ранее такой шаг со стороны Великобритании остался почти незамеченным фондовым рынком, но сегодня реакция может быть более негативной.

Однако мы считаем, что намного большее влияние на котировки наших бумаг будут оказывать динамика американских фьючерсов и цены на энергоносители.

Сегодня мы ждем открытия российского рынка в районе предыдущего закрытия с тенденцией роста в перовой половине дня. Под вечер повышательная динамика может усилиться, если фондовая Америка опять не откроется распродажами. При благоприятном раскладе Индекс Мосбиржи может прибавить сегодня 1-1,5%.

Некоторую тревогу вызывает рубль, который в пятницу не реагировал на сильно растущую нефть. Однако сегодня рубли понадобятся для налоговых выплат, а котировки российской валюты вполне комфортны для ее продажи экспортерами. Скорее всего, отметка 57 по паре доллар-рубль будет пробита вниз, но для ее удержания до конца недели нужны более весомые поводы, такие, как, например, отказ США от высылки российских дипломатов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ