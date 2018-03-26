Дипломатический конфликт с Великобританией продолжит давить на российский рынок

Европейская валюта укрепилась за неделю с $1,2289 до $1,2353. Пара USD/RUB упала за неделю с 57,49 до 57,29, а EUR/RUB выросла с 70,65 до 70,73. Нефть Brent подорожала за неделю с $66,21 до $70,45. Американский индекс широкого рынка S&P 500 обвалился с 2752,01 п. до 2588,26 п.

Прошедшая неделя оказалась крайне нервной для глобального финансового рынка. Признаки надвигающейся мировой торговой войны заставляют инвесторов избегать риска. США планируют ограничить китайский экспорт на $60 млрд, а Пекин уже ответил тарифами на $3 млрд. Великобритания пытается использовать политическое давление, чтобы продвинуть американские интересы в Европе, а также смягчить позицию Евросоюза по проблеме Brexit. ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов, хотя график повышений остался без изменений на текущий год. В ЦБ РФ сократил ставку на 25 базисных пунктов, но некоторые детали в итоговом заявлении подсказывают, что процесс смягчения близок к завершению. Вполне вероятно, что и новая неделя будет неспокойной для финансовых активов, а главным источником нестабильности останутся новости политики и шаги по возведению торговых барьеров.

В понедельник статистический календарь откроет Новая Зеландия со статистикой торгового баланса. Далее в Европе Франция опубликует пересмотренную оценку ВВП за IV квартал. В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Вечером выступят президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер. В России свою отчётность за 2017 год предоставят «РусАгро», GlobalTrans, «ФСК ЕЭС», «Русгидро».

Ночью во вторник выступает вице-председатель ФРС Р. Кворлс. В Великобритании днём опубликуют протокол последнего заседания Банка Англии. Напомним, что неожиданно двое из девяти членов монетарного комитета проголосовали за повышение ставки. В еврозоне опубликуют отчёт по потребительскому и деловому доверию, а также индексы делового климата и экономических ожиданий. В США опубликуют индексы цен на жилье от S&P/Case-Shiller. Кроме того, Conference Board также отчитается о потребительской уверенности в США. Вечером выступит глава ФРБ Атланты Р. Бостик. И, наконец, ближе к полуночи поступят данные API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России свои результаты за 2017 год опубликует «Окей». «НОВАТЭК» закроет реестр на участие в ГОСА.

В среду будет опубликовано довольно много статистики, но данные по промышленности в Испании и Италии существенно на рынок не влияют. Вечером в США опубликуют окончательную оценку ВВП за IV квартал, а также сопутствующую статистику. Затем выйдут данные по незавершённым продажам жилья в США и отчёт Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Позднее вечером вновь выступит глава ФРБ Атланты Р. Бостик. В России выйдет статистика по инфляции за неделю, отчитаются Qiwi, «Акрон».

Утром в четверг стоит обратить внимание на данные по стоимости жилья в Великобритании. Если цены продолжат снижаться, то мотивации повышать ставку Банка Англии будет меньше. Германия в этот день отчитается по ситуации на рынке труда. Ожидается, что безработица снизится до 5,3% с 5,4% в феврале. Великобритания уточнит ВВП за IV квартал. Германия сообщит данные по инфляции за март. Ожидается, что она может ускориться до 1,7% с 1,4% в феврале. В США, кроме статистики по первичным обращениям за пособием по безработице, выйдут данные по доходам физических лиц, а также ценам личного потребления. Ожидается, что Core PCE повысится до 1,6% с 1,5% в феврале. Кроме того, в этот день будет опубликован индекс PMI Чикаго. Поскольку в пятницу в наступают пасхальные праздники, то многие рынки будут закрыты, а публикация индекса потребительской уверенности Университета Мичигана перенесена на четверг. Кроме того, вечером в США выступит глава ФРБ Филадельфии П. Харкер. Отчёт Baker Hughes также выйдет в четверг. В России «Русгидро» отчитается по РСБУ за 2017 год. X5 Retail Group опубликует финансовые результаты по МСФО за 2017 год.

В пятницу продолжат работать некоторые азиатские площадки. В частности, ожидается, что безработица в Японии выросла до 2,6% в феврале с 2,4% в январе. В России отчитается «ЭНЕЛ Россия» по РСБУ за 2017 год.

Новая неделя в Азии началась с распродаж, но покупатели начали охоту за подешевевшими активами. В минувшие выходные США и Ю. Корея провели переговоры и достигли определённых решений по увеличению американского экспорта в Ю. Корею, за что Ю. Корея получила послабление в заградительных пошлинах на сталь и алюминий. В частности, Ю. Корея разрешила удвоить поставки американских автомобилей, отвечающих стандартам безопасности в США, но не удовлетворяющих южнокорейские требования. Кроме того, в финансовой прессе также пишут о том, что Пекин и Вашингтон ведут тайные переговоры по условиям взаимной торговли. К 8:40 (мск) Nikkei 225 – 20708,31 п. (+0,44%), Shanghai Composite – 3099,51 п. (-1,69%).

Нефть начинала новую неделю незначительным снижением. В пятницу Baker Hughes сообщила, что за неделю американские нефтяники увеличили число активных нефтяных буровых установок на 4 единицы до 804 штук. В минувшие выходные столица Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу со стороны Йемена. Впрочем, урона никакого не произошло, так как местные ПВО перехватили все атакующие ракеты. Естественно, что ответственность за снабжение йеменских повстанцев возлагают на Иран. В связи с этим США может ускорить выход из ядерной сделки с Тегераном, наложив новые санкции на поставки нефти. В Шанхае началась торговля новыми нефтяными фьючерсами за юани. Власти в Пекине оказывают определённое давление на поставщиков, чтобы они проводили сделки с поставочными фьючерсами. И немного о золоте. Риски торговой войны и напряжённость по целому ряду геополитических направлений позволили золоту вполне спокойно пережить очередное повышение ставки ФРС. Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 840,22 тонн до 850,54 тонн. К 9:00 (мск) июньский Brent – $69,57 (-0,34%), WTI – $65,52 (-0,55%), золото – $1345 (-0,36%), медь – $6522,4 (-1,15%), никель – $12850 (-0,77%), палладий – $972 (+0,05%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 89,05 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,237 (+0,11%), GBP/USD – $1,415 (+0,13%), USD/JPY – 104,99 (+0,25%).

Американские торговые ограничения касаются и российских компаний, хотя объём взаимной торговли между США и РФ не столь велик. Тем не менее российские металлурги завершили прошлую неделю с потерями. Потери были и по бумагам «Газпрома», который сталкивается с возрастающим давлением по поводу реализации проекта «Северный поток-2». На предстоящей неделе ожидаются очередные недружественные действия со стороны европейских партнёров и США, включая возможную высылку дипломатов. В остальном снижение ставки ЦБ РФ постепенно улучшает перспективы рынка акций, так как увеличивается число бумаг с более высокой дивидендной доходностью. Тем не менее очередные проблемы с европейскими и американскими партнёрами по глобальной конкуренции не оставят рынок в покое. Поэтому ждём продолжения нисходящей тенденции.