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Мнения аналитиков

Все мнения

На следующем заседании ЦБ 27 апреля ставка также будет снижена


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
На минувшей неделе центральной темой на глобальных рынках было обострение риска торговой войны.

Правда, позднее опасения участников рынка несколько ослабли, когда президент США Дональд Трамп объявил об отсрочке до 1 мая введения импортных пошлин для товаров из ЕС, Канады, Мексики, Австралии, Бразилии и Южной Кореи. Еще одним поводом для беспокойства инвесторов стали продажи в акциях технологичных компаний, а индекс S&P500 опустился ниже сначала 50-дневной, а затем и 100-дневной скользящей средней, что увеличило риск повторения обвала на рынке, произошедшего в начале февраля.

Тем временем нефтяные котировки продолжали расти, в пятницу достигнув 70,45 долл./барр. (+2,2%), на новостях о назначении советником президента США по национальной безопасности Джона Болтона, чья жесткая позиция в области внешней политики угрожает обострением отношений между США и Ираном. В динамике валют других развивающихся стран не было единого направления. Южноафриканский ранд укрепился на 0,9% в ожидании пересмотра суверенного рейтинга агентством  Moody’s, а мексиканское песо прибавило 0,6% на новостях о временном освобождении страны от импортных пошлин США. Турецкая лира отстала от рынка, подешевев в пятницу на 1,2%.

На российском валютном рынке ценовая волатильность была небольшой: курс USDRUB торговался в узком диапазоне 57,0–57,3. Неопределенная внешняя ситуация и давление на фондовых рынках нивелировали поддержку со стороны роста нефтяных котировок, и в итоге рубль завершил день почти без изменений на отметке 57,30 (−0,1%).

На снижение ключевой ставки Банком России на  25 бп (до 7,25%) рубль отреагировал сдержанно, поскольку такое решение было учтено рынком. В комментарии по итогам заседания регулятор заявил о намерении продолжить снижение ставки, чтобы до конца 2018 г. завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике.

Из этого мы делаем вывод, что на следующем заседании 27 апреля ставка также будет снижена. Отметим, что, несмотря на геополитическую напряженность и ужесточение протекционистской риторики, позиции иностранных инвесторов рубле за последнее время практически не изменились: согласно оценкам Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на прошлой неделе чистые длинные позиции в рубле составили 18,6 тыс., что всего на 3,5 тыс. меньше, чем неделей ранее, но соответствует среднему показателю за период с февраля.

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