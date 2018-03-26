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Рынок акций РФ мало изменится, рубль подрастет в начале недели


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ мало изменится в начале торгов на противоречивом внешнем фоне. Рубль получит поддержку от спроса на ОФЗ и дорогой нефти.

 

Ожидается открытие рынка с несущественным отклонением по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2285, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2270 и 2260, а в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2300 и 2310, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После нейтрального открытия индекс Мосбиржи может перейти в состояние волатильной консолидации. Этому способствует весьма неоднозначное состояние внешнего фона и сохраняющаяся внешнеполитическая напряженность", - сказал он.

Сегодня у рубля есть шанс для укрепления, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

"В пользу этого говорит рост нефти и высокий спрос на ОФЗ в пятницу. Курс пары доллар/рубль сегодня может опуститься ниже 57, а курс пары евро/рубль - ниже 70,5", - оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов упали на 1,7-2,4% на фоне введения торговых пошлин США и ответных мерах других стран.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину 60 миллиардов долларов.

Министерство коммерции Китая, в свою очередь, объявило, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, чтобы сбалансировать потери страны от введенных США пошлин на сталь и алюминий.

Кроме того, Трамп во второй раз за две недели произвел замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,9%, японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai SE Composite Index снизился на 0,9%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра росли на 0,6-1%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 70,3 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2364 доллара против 1,2369 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос в пятницу по индексу РТС вслед за "Газпромом". Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,01% - до 2285,53 пункта, индекс РТС вырос на 0,2%, до 1261,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 0,05 рубля - до 57,29 рубля, евро - на 0,29 рубля, до 70,74 рубля.

 

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