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Итоги заседания ЦБ: комментарий регулятора оказался нейтральным


Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Банк России в пятницу понизил ключевую ставку на 25 бп (7.25%), что соответствовало нашим ожиданиям относительно заседания.

Однако, комментарий регулятора оказался нейтральным с содержательной точки зрения, что подтверждает намерение смягчать политику поступательно. В частности, тезис о завершении перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, по нашему мнению, указывает на неизменность равновесного диапазона (6.0-7.0%) ключевой ставки, сомнения относительно которого стали слышны в преддверии заседания. 

Не менее интересно и то, что регулятор исключил из вступительного абзаца тезис о рисках для экономического роста, и это дополнительный сигнал о концентрации внимания на траектории восстановления инфляции минимум до начала 2п’18. Прогноз Банка России относительно инфляции в диапазоне 3-4% выглядит слишком размыто: в текущих условиях более важно представлять, видит ли регулятор инфляцию по прошествии года ниже 3.5% или выше. Если выше, то дальнейшее снижение ставки будет весьма аккуратным: по нашему сценарию при инфляции в 3.6% по итогу года снижение в апреле на 25 бп будет сопровождаться паузой на несколько заседаний с перспективой тонкой подстройки ключевой ставки до 6.75% ближе к 2019 году. Если ниже, то значение в 6.50% также будет достижимо.

Рублевые процентные свопы отреагировали на итоги заседания ЦБ снижением ставок, в основном, на горизонте до 1 года (-2/-3 бп), но на срочностях более 1 года испытали повышательную коррекцию на +1/+2 бп. Кросс-валютные свопы показали наиболее пессимистичную реакцию на комментарии регулятора: движение ставок на краткосрочных (+3/+5 бп) и долгосрочных срочностях (+1/+2 бп) не разграничило оттенков риторики ЦБ.

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