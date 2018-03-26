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В ближайшие месяцы ОФЗ срочностью 5-10 лет спекулятивно интересны для покупки


Облигации / Рынки
Дмитрий Монастыршин
Дмитрий Монастыршин
аналитик Промсвязьбанка
 
В пятницу внимание участников рынка было сконцентрировано на объявлении итогов заседания Совета директоров Банка России.

Снижение ключевой ставки на 25 б.п. было ожидаемо со стороны большинства инвесторов. Реакция в десятилетних ОФЗ была нейтральной. Бумаги срочностью 2-5 лет снизились в доходности на 1 б.п. Смещение вниз кривой ОФЗ на прошлой неделе на 9-18 б.п. прошло еще до объявления решения по ключевой ставке. На наш взгляд, текущее снижение ключевой ставки и переход ЦБ РФ к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 г. уже заложен в цены. С учетом увеличения угла наклона кривой ОФЗ за последний месяц, мы считаем длинные выпуски недооцененными и спекулятивно интересными для покупки на горизонте 3 – 5 месяцев. Потенциал снижения доходности бумаг срочностью 5 – 15 лет мы оцениваем на уровне 6 – 12 б.п.

Снижение доходности ОФЗ на прошлой неделе стимулировало увеличение активности на первичном рынке. X5 Retail Group удалось сформировать книгу заявок инвесторов на новый выпуск облигаций объемом 10 млрд руб. по ставке купона 6,95% на 2 года пр первоначальном ориентире 7,00 – 7,15% годовых. Премия по доходности к суверенной кривой составила 80 б.п. На текущей неделе book-building новых 3-х летних выпусков планируют провести Элемент Лизинг, ОГК-2. Премаркетинг новых выпусков начали Лента и ГТЛК . Мы ожидаем высокий спрос на новые бонды.

Снижение ключевой ставки на 25 б.п., на наш взгляд, учтено в ценах. На текущей неделе ожидаем закрепления доходностей на текущем уровне. На горизонте ближайших 3-5 месяцев ОФЗ срочностью 5-10 лет мы считаем спекулятивно интересными для покупки.

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