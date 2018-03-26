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Решение Банка России: принцип плавности


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В пятницу, 23 марта, Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку еще на 25 бп, до 7,25%.

Решение соответствовало как консенсус-прогнозу агентства Bloomberg, так и нашим ожиданиям. На наш взгляд, сигнал, содержащийся в пресс-релизе, указывает на то, что снижение ставки по итогам следующего заседания (27 апреля) является практически гарантированным. При этом в самом конце пресс-конференции председатель Совета директоров ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сделала еще одно существенное замечание, касающееся стратегии регулятора в области денежно-кредитной политики. Как заявила Набиуллина, при принятии решений по ставке Банк России будет придерживаться «принципа плавности»; на наш взгляд, в данном случае речь, по сути, идет об использовании устойчивого правила денежно-кредитной политики, что согласуется с нашими взглядами, изложенными в материалах Внутри статистики – Перебирая листья на дереве решений Банка России и Внутри статистики – От башни из слоновой кости к Вавилонской башне: жизненный цикл ориентиров ДКП.

В своем пресс-релизе регулятор прямо говорит о том, что «[в] этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году». 

На наш взгляд, это означает, что снижение ключевой ставки на заседании 27 апреля можно считать практически гарантированным. В этом случае уже в конце апреля ключевая ставка окажется в диапазоне, который Центробанк обозначил как нейтральный. 

Насколько данный диапазон важен для ЦБ с тактической точки зрения? Отвечая на схожий вопрос, Набиуллина отметила, что границы диапазона равновесной процентной ставки не являются фиксированными, и для ЦБ главным принципом является принцип плавности денежно-кредитной политики. На наш взгляд, это предполагает, что при принятии решений в области денежно-кредитной политики Центробанк:

старается быть гибким в том, что касается оценки таких не наблюдаемых напрямую и, вероятно, меняющихся с течением времени макроэкономических параметров, как равновесная процентная ставка или естественный уровень безработицы; и

прежде всего полагается на фактически публикуемые статистические данные. С одной стороны, это до некоторой степени уменьшает актуальность реакции регулятора, однако на практике прежде всего ведет к снижению волатильности данного процесса. 

Если мы правы, то это должно означать, что цикл смягчения будет продолжаться до тех пор, пока месячная инфляция с исключением сезонного фактора не стабилизируется на уровне (или чуть выше) 0,33%, соответствующем годовой инфляции в размере 4% (под стабилизацией мы понимаем сохранение инфляции на более-менее неизменном уровне, скажем, в течение трех месяцев подряд). 

Таким образом, с учетом того, что последние два месяца месячная инфляция оставалась ниже целевого уровня, это должно означать почти гарантированное снижение ключевой ставки на апрельском заседании ЦБ. На наш взгляд, повысилась и вероятность того, что цикл смягчения продлится до июня, а кроме того, выросли и шансы на то, что к концу года значение ключевой ставки опустится ниже 7,0%.

Основная причина того, что во 2п18 мы ожидаем паузу в процессе смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, связана с ожидаемым усилением инфляционного давления со стороны потребительского спроса на фоне роста реальных зарплат, а также увеличения потребительской уверенности.

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